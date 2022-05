Lavori in metro: come cambia il servizio Atm, il calendario completo

Treni della metro che si fermano in anticipo e vengono sostituiti dagli autobus, cantieri notturni e un calendario dei lavori molto stretto: i prossimi mesi per i passeggeri della linea verde di Milano, la M2, saranno un po' più complicati del solito. Si tratta in realtà delle stesse operazioni di manutenzione straordinaria che nell'ultimo periodo hanno coinvolto il tratto tra Villa Fiorita e Gessate.

Atm ha pubblicato il calendario di quello che succederà a partire dal 2 maggio e la 'rivoluzione' coinvolgerà progressivamente le fermate da Loreto a Gessate/Cologno Nord. I lavori sono necessari perché la M2 risale al 1969 e 50 anni si fanno sentire per una metropolitana. Per questo nel 2019 è stato varato un programma per rinnovare flotta e infrastruttura. In particolare ci sarà il rinnovo dei binari, degli scambi e della sede ferroviaria sulla diramazione di Gessate e sul viadotto d'ingresso della stazione di Cascina Gobba e il consolidamento della galleria tra Piola e Lambrate.

"Comprendiamo i disagi e siamo impegnati per contenerli. Abbiamo distribuito i lavori in modo da evitare il disagio più grande per i passeggeri: la completa interruzione della linea. E agiamo nel pieno rispetto delle normative di cantiere a tutela dei residenti delle zone vicine alla ferrovia", il messaggio di Atm che dal 2 maggio avvierà i nuovi cantieri di manutenzione straordinaria: qui il link con la mappa dell'avanzamento dei cantieri.

Il calendario dei cambiamenti della metro M2 (verde)

Fino al 30 aprile, dopo le 22. I treni sono sostituiti da bus tra Villa Fiorita e Gessate.

Dal 2 maggio al 30 luglio, dopo le 22. I treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate.

Dal 2 maggio al 1° giugno, dal lunedì al venerdì dopo le 22:30. A Loreto, Piola e Lambrate i treni fermano sullo stesso binario.

Dal 6 giugno al 30 luglio, dopo le 22. Cambiate sempre a Cascina Gobba per viaggiare tra Milano e Cologno.

Dal 31 luglio al 4 settembre, da inizio a fine servizio. I treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Cologno Nord.

Dal 5 settembre a fine dicembre, dopo le 22. I treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate.

1) Fino al 30 aprile, dopo le 22: bus tra Villa Fiorita e Gessate, la mappa.

I treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate.

Trovate le fermate e gli orari dei bus in questo link.

2) Dal 2 maggio al 30 luglio, dopo le 22: bus tra Cascina Gobba e Gessate, la mappa.

Partenze degli ultimi treni da e per Gessate

Da Cascina Gobba l’ultimo treno per Gessate parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21.24;

sabato alle ore 21.22;

festivi alle ore 21.26.



Da Gessate l’ultimo treno per Milano parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21.18;

sabato alle ore 21.33;

festivi alle ore 21:32.

Orari dei bus BM2 Cascina Gobba-Gessate

Potete consultare gli orari dei bus sull’app. Selezionate Cerca linee e la voce Bus BM2 Cascina Gobba-Gessate.

Da Cascina Gobba i bus per Gessate partono:

da lunedì al venerdì alle ore 21.35, 21.56, 22.24, 22.54, 23.29, 00.04, 00.39, 01.14

sabato alle ore 21.43, 22.13, 22.44, 23.14, 23.44, 00.14, 00.44, 01.14

festivi alle ore 21.42, 22.12, 22.44, 23.14, 23.44, 00.14, 00.44, 01.14

Da Gessate i bus per Cascina Gobba partono:

da lunedì al venerdì alle ore 20.59, 21.14, 21.54, 22.32, 23.06, 23.41, 00.16

sabato alle ore 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.40, 00.15

festivi alle ore 21.34, 22.04, 22.34, 23.04, 23.34, 00.04

Fermate dei bus BM2

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2, mappa.

Vimodrone: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci, mappa.

Cascina Burrona: davanti alla stazione M2, mappa.

Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz, mappa.

Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione), mappa.

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita), mappa.

Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea, mappa.

Gorgonzola: piazza Europa, mappa.

Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita), mappa.

Gessate: davanti al piazzale della stazione, mappa.

Per Bussero usate le fermate di Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea

Per la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero.

I treni fermano sullo stesso binario a Loreto, Piola e Lambrate

3) Dal 2 maggio al 1° giugno, dopo le 22.30: i treni fermano sullo stesso binario a Loreto, Piola e Lambrate.

Attenzione alla destinazione dei treni:

Solo dal lunedì al venerdì, dopo le 22.30, nelle stazioni di Loreto, Piola e Lambrate, i treni fermano sullo stesso binario.

Seguite la segnaletica per raggiungere il binario giusto e fate attenzione alla destinazione del treno per non sbagliare direzione.

Alcuni treni da Milano centro terminano a Centrale:

Tra Centrale e Cascina Gobba i treni viaggeranno con una frequenza di circa 17 minuti.

Alcuni treni da Assago e Piazza Abbiategrasso faranno capolinea a Centrale e ripartiranno da lì, in modo da mantenere nel centro di Milano la normale frequenza di circa 8-9 minuti.

Da Cascina Gobba a Cologno

4) Dal 6 giugno al 30 luglio dopo le 22: si cambia sempre a Cascina Gobba per viaggiare tra Milano e Cologno.

Se viaggiate tra Milano e Cologno, scendete sempre a Cascina Gobba e andate al binario 4.

In tutte le stazioni di Cologno, fate attenzione alla destinazione dei treni: fermano sullo stesso binario.

5) Dal 31 luglio al 4 settembre: bus tra Cascina Gobba e Cologno, la mappa.

I treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Cologno Nord per tutta la durata del servizio.

A Cascina Gobba, i treni da e per Gessate sono sempre al binario 3.

Orari e frequenze dei bus BM2 Cascina Gobba-Cologno Nord.

Atm pubblicherà per tempo gli orari dei bus sull’app alla voce Cerca linee > Bus BM2 Cascina Gobba-Cologno.

Fermate dei bus BM2

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2.

Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII.

Cologno Centro: via dalla Chiesa/via dall'Acqua.

Cologno Nord: davanti alla stazione M2.

6) Dal 5 settembre a fine dicembre bus tra Cascina Gobba e Gessate dopo le 22.

Atm aggiornerà per tempo questa pagina (link) con gli orari dei bus, gli indirizzi delle fermate e gli orari degli ultimi treni da e per Gessate.