Lavori Atm sulla metro M2: treni della verde fermi e sostituiti dai bus, orari e fermate

Lavori in corso e niente metropolitane. Da lunedì 22 marzo Atm aprirà il cantiere per la "nuova fase di lavori per il rinnovo della rete elettrica di alimentazione della diramazione verso Cologno Monzese della M2".

Per permettere agli operai di lavorare, la società di Foro Bonaparte dovrà inevitabilmente sospendere la circolazione della verde. "Dopo le 22:30, dal lunedì al venerdì, tra Cascina Gobba e Cologno Nord i treni sono sostituiti da bus", ha quindi fatto sapere Atm.

Bus sostitutivi tra Cascina e Cologno, gli orari

Da Cascina Gobba l’ultimo treno per Cologno Nord parte alle ore 22:03, mentre da Cologno per Cascina Gobba parte alle ore 22:20.

"Da Cascina Gobba - si legge nella nota di Atm - i bus per Cologno Nord partono alle ore 22:43, 23:18, 23:53, 00:28 e 1:03" e da "Cologno Nord il bus per Cascina Gobba parte alle ore 22:57, 23:32, 00:07 e 00:42".

"Per proseguire verso il centro città, a Cascina Gobba prendere i bus notturni NM2 che partono sul piazzale della stazione", il consiglio dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino.

A Cascina Gobba la fermata sarà davanti alla stazione M2, in corrispondenza della fermata delle linee 44 e Q44; a Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII; a Cologno Centro in via dalla Chiesa angolo via dall’Acqua e a Cologno Nord sarà davanti alla stazione M2.