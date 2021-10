Lavori in metro: niente treni per 5 mesi, bus sostitutivi in azione. Orari e fermate

Operai in azione e niente metropolitane. "Dall’11 ottobre 2021 al 31 marzo 2022", stando a quanto comunicato dalla stessa Atm, sulla linea verde M2 saranno svolti "importanti interventi di rinnovo dei binari e dell’infrastruttura". Per questo "dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono sostituiti da bus tra Villa Fiorita e Gessate".

"Se arrivate da Milano con il metrò, scendete a Villa Fiorita e prendete i bus verso Gessate, se arrivate da Gessate con i bus, scendete a Villa Fiorita e proseguite verso Milano con i treni", ha spiegato la stessa Atm, che sarà così costretta a "ridisegnare" il nuvoo capolinea della M2 proprio a Villa Fiorita.

Ultime partenze dei treni

Da Villa Fiorita l’ultimo treno per Gessate parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21:36

sabato alle ore 21:26

festivi alle ore 21:35

Da Gessate l’ultimo treno per Milano parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21:27

sabato e festivi alle ore 21:35

Orari dei bus sostitutivi

Da Villa Fiorita i bus per Gessate partono:

da lunedì al venerdì alle ore 22:01, 22:30, 22:59, 23:28, 23:57, 00:26, 00:55; 1:24

sabato e festivi alle ore 22:07, 22:35, 23:03, 23:31, 23:59, 00:27, 00:55, 1:23

Da Gessate i bus per Villa Fiorita partono:

da lunedì al venerdì alle ore 21:42, 22:12, 22:42, 23:12, 23:42, 00:00

sabato alle ore 21:44, 22:14, 22:44, 23:14, 23:44, 00:00

festivi alle ore 21:44, 22:14, 22:44, 23:14, 23:50

Fermate dei bus

Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione) - mappa

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita) - mappa

Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea - mappa

Gorgonzola: piazza Europa - mappa

Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita) - mappa

Gessate: davanti al piazzale della stazione - mappa

Per Bussero usate le fermate di Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea.

Per la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero.