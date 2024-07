Lavori sul cavalcavia del Ghisallo: le modifiche alla viabilità

Sul cavalcavia del Ghisallo sono previsti lavori di manutenzione. Il ponte sopra viale Certosa sarà al centro di un programma di lavori necessari per allungarne la vita utile e migliorare la sicurezza delle migliaia di persone che ogni giorno transitano. La manutenzione verrà effettuata tra luglio e agosto.

Quando il traffico sarà più contenuto sono previsti i lavori sulle carreggiate con manutenzione dei new jersey, sostituzione dei giunti, rifacimento della pavimentazione e impermeabilizzazione dell'impalcato. Il Comune di Milano ha previsto di garantire per luglio l'uso di due corsie per senso di marcia, mentre ad agosto la viabilità sarà limitata a una sola corsia. Verrà chiusa anche via Gallarate all'altezza del ponte e la prima corsia per tornare indietro proveniendo dalle autostrade.



Nei mesi a venire avverranno gli interventi di consolidamento statico, adeguamento antisismico e sul sistema di drenaggio. In questa fase non dovrebbero avvenire modifiche alla viabilità. I lavori, che dureranno circa un anno e mezzo, costeranno sei milioni di euro.