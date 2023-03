Lavori di manutenzione ai binari: due mesi di modifiche per i treni da Milano

Diverse linee Trenord subiranno alcune modifiche per via di una serie di lavori lungo i binari: la S11 Milano – Como – Chiasso; la S8 Milano – Lecco, via Carnate; la Milano – Bergamo, via Treviglio. I cambi alla circolazione andranno avanti precisamente dal 6 marzo al 3 maggio.

"Per interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale che coinvolgono più stazioni e linee della rete, la circolazione dei treni subirà modifiche programmate di orario e di percorso", informa la società di piazzale Cadorna a Milano.

Nei giorni indicati, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Milano Porta Garibaldi, i treni presenti nelle tabelle in allegato, subiscono variazioni.

Qui il pdf con le modifiche.