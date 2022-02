Mest(ieri) di Milano: i lavori che nessuno vuole più fare

La varietà sempre più ristretta e la moltiplicazione smisurata solo di alcune specie. Questa descrizione della perdita di biodiversità nel mondo naturale può benissimo applicarsi alle noi più note giungle urbane, ambienti in cui si registra un'inesorabile tendenza alla polarizzazione delle professioni, che rischia di cancellare per sempre i mestieri di una volta. Da una parte si sviluppano i lavori altamente specializzati e lautamente retribuiti, soprattutto nel campo high tech, e dall'altra quelli che invece non richiedono nessuna competenza particolare attirando un esercito di sfruttati, come quello dei rider sfreccianti per le nostre città.

Un fenomeno, questo, particolarmente evidente in alcune metropoli oltreoceano, prime tra tutte San Francisco, ma sempre più nitido anche nella nostra Milano, dove tutta la compagine di mestieri e professioni che prima proliferava tra questi due estremi rimane sempre più schiacciata, precipitando nella voragine dell'oblio. In questo spazio sempre più angusto vive però una popolazione di resistenti, che fronteggiando difficoltà di ogni tipo continua a esercitare lavori in via di estinzione. Proprio di loro, che ogni giorno lottano contro l'omologazione, vi parlerà il nostro nuovo format 'Mest(ieri) di Milano', un contenitore che raccoglie le tante storie di chi, nella nostra città, ha fatto del proprio lavoro un atto di resistenza.

C'è chi ha rivoluzionato la propria esistenza per apprendere l'antichissima arte liutaria, arrivando ad aprire nel rinnovato distretto artigianale di Villa Pizzone il proprio laboratorio, dove, attraverso instancabile dedizione, forgia chitarre classiche vendute in tutto il mondo. Non manca chi è riuscito a fare della passione di una vita per i motori la molla per specializzarsi nella riparazione di moto d'epoca, trasformando un'officina ai confini della città in una sorta di ospedale in cui le due ruote tornano a nuova vita. E, ancora, siamo andati da un poeta che parla della Milano contemporanea e di tutte le sue problematiche - tra stagisti, slot machine e amori in chat - mettendo in musica i suoi versi, rigorosamente in dialetto meneghino. Artigiani, scrittori ma anche molti artisti. Come il burattinaio (in foto) che ha resuscitato le maschere della tradizione lombarda e porta in giro i suoi spettacoli con la speranza di restituire ai bambini quella semplicità per loro sempre più rara da trovare. E come l'acrobata che 'vive appesa a una corda', insegna ai milanesi ad arrampicarsi e si esibisce nei festival di Europa e nord Africa.

'Mest(ieri) di Milano' vi porterà in viaggio tra tendoni di circo, profumate botteghe e laboratori dove tutto si fa ancora a mano, come secoli fa. Un'avventura che vuol essere un tuffo in un passato ancora vivo, almeno in alcuni luoghi speciali della nostra città. Un racconto che spera di riuscire a ispirare un ritorno al futuro delle professioni dimenticate. Ecco le prime puntate di Mest(ieri) di Milano.

