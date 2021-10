Lavori in metro: niente treni in due tratte, gli orari dei bus sostitutivi

Niente metro. Venerdì 8 ottobre, dopo le 22, i treni della verde M2 sono sostituiti dai bus tra Crescenzago e Cologno e tra Crescenzago e Villa Fiorita. A farlo sapere è stata Atm, che ha sottolineato come i disagi siano inevitabili perché "stiamo rinnovando la rete elettrica lungo la linea nei pressi della stazione di Cascina Gobba".

"Se arrivate da Milano con il metrò, scendete a Crescenzago e prendete i bus per Villa Fiorita o Cologno Nord. Se arrivate da Gessate scendete a Villa Fiorita per proseguire verso Milano con i bus", i consigli dell'azienda di trasporti. Invece "se da Gessate siete diretti a Cernusco o viceversa, potete usare il metrò come al solito: da Gessate i treni fanno capolinea a Cernusco e ripartono da lì".

Da Cernusco per andare a Milano prendete il bus a Villa Fiorita

A Cernusco i bus fermano sulla strada Padana Superiore all’altezza di via Diaz (non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione M2 perché la conformazione della viabilità rende difficoltose le manovre ai bus). In alternativa, da Cernusco, se siete diretti a Milano, andate a Villa Fiorita con il metrò e da lì prendete i bus.

Ultime partenze dei treni

Da Crescenzago l’ultimo treno per Cologno Nord parte alle ore 21:51

Da Crescenzago per Gessate parte alle ore 21:59

Da Cologno Nord per Milano parte alle ore 22:05

Da Cernusco S/N per Milano parte alle ore 21:56

Orari dei bus sostitutivi

Da Crescenzago i bus per Cologno Nord partono alle ore 21:48, 21:49, 21:57, 21:58, 22:06, 22:07, 22:15, 22:16, 22:23, 22:24, 22:32, 22:33, 22:42, 22:43, 22:52, 22:53, 23:02, 23:03, 23:12, 23:13, 23:21, 23:22, 23:31, 23:32, 23:41, 23:42, 23:51, 23:52, 00:01, 00:02, 00:11, 00:22, 00:23, 00:32, 00:33, 00:42, 00:43, 00:52, 00:53, 01:02, 01:03, 01:12, 01:13, 01:27, 01:28.

Da Cologno Nord i bus per Crescenzago partono alle ore 21:22, 21:23, 21:31, 21:32, 21:41, 21:42, 21:50, 21:51, 21:58, 21:59, 22:07, 22:08, 22:17, 22:18, 22:26, 22:27, 22:35, 22:36, 22:44, 22:45, 22:53, 22:54, 23:02, 23:03, 23:11, 23:12, 23:21, 23:22, 23:31, 23:32, 23:41, 23:42, 23:51, 23:52, 00:01, 00:02, 00:11, 00:12, 00:21, 00:22, 00:31, 00:32, 00:41, 00:42, 00:51, 00:52, 01:00, 01:01, 01:10, 01:11, 01:20, 01:21, 01:30, 01:31, 01:45, 01:46.

Da Crescenzago i bus per Villa Fiorita partono alle ore 22:06, 22:07, 22:15, 22:16, 22:23, 22:24, 22:32, 22:33, 22:42, 22:43, 22:52, 22:53, 23:02, 23:03, 23:12, 23:13, 23:21,23:22, 23:31, 23:32, 23:41, 23:42, 23:51, 23:52, 00:01, 00:02, 00:11, 00:12, 00:22, 00:23, 00:32, 00:33, 00:42, 00:43, 00:52, 00:53, 01:02, 01:03, 01:12, 01:13, 01:27, 01:28.

Da Villa Fiorita i bus per Crescenzago partono alle ore 21:31, 21:32, 21:40, 21:41, 21:48, 21:49, 21:57, 21:58, 22:07, 22:08, 22:16, 22:17, 22:25, 22:26, 22:34, 22:35, 22:43, 22:44, 22:52, 22:53, 23:01, 23:02, 23:11, 23:12, 23:21, 23:22, 23:31, 23:32, 23:41, 23:42, 23:51, 23:52, 00:01, 00:02, 00:11, 00:12, 00:21, 00:22, 00:31, 00:32, 00:41, 00:42, 00:50, 00:51, 01:00, 01:01, 01:10, 01:11, 01:20, 01:21, 01:30, 01:31, 01:40, 01:41, 01:55, 01:56.

Fermate dei bus