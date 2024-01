Sarà più difficile fare i pendolari tra Milano e Bergamo (fino a fine 2026)

Diversi treni in meno, qualche autobus in più e sicuramente più disagi. Sarà più complicato fare i pendolari tra Milano e Bergamo nei prossimi mesi (e fino a dicembre 2026). Il motivo è solo uno: la circolazione dei convogli tra Bergamo e Ponte San Pietro sarà interrotta dal 5 febbraio per diversi cantieri.

A causa dei lavori i treni della linea Milano-Bergamo (via Carnate) saranno interrotti e lo stesso destino toccherà a quelli della direttrice Bergamo-Lecco. Al loro posto sarà attivato un servizio navetta. Sarà regolare, invece, la circolazione sull'itinerario delle linee Bergamo–Brescia e Bergamo-Milano (via Pioltello). Sulla linea Bergamo-Treviglio, invece, il servizio "subirà la riduzione di qualche corsa di rinforzo e alcune rimodulazioni". Il fatto è stato reso noto da Ferrovie dello Stato in una nota nella quale è stato puntualizzato che "I collegamenti tra i comuni interessati dall’interruzione saranno garantiti da un servizio sostitutivo con bus".

I lavori (per un totale di 102 milioni di euro) riguarderanno sia la stazione di Bergamo, sia la linea ferroviaria. I cantieri nel capolinea bergamasco serviranno a garantire "un incremento dei volumi di traffico, anche grazie al raddoppio dei binari e al futuro collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio". Tra le opere calendarizzate, tra le altre cose, anche l'allargamento dei marciapiedi.

Il progetto prevede inoltre l'installazione lungo linea di nuovi impianti ed apparati tecnologici, la soppressione dei passaggi a livello posti lungo la tratta Ponte San Pietro-Bergamo e del passaggio a livello nella tratta Bergamo-Montello (km 23+622). Grazie a questi nuovi impianti sarà una maggiore regolarità della "circolazione ferroviaria e una riduzione dei tempi di percorrenza tra Milano e Bergamo (via Carnate) e tra Lecco e Bergamo", hanno puntualizzato da Fs.