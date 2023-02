Lavori in una stazione: la linea Milano Lecco interrotta nei weekend. Le date

Modifiche alla circolazione dei treni per via dei cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) aperti per lavori di potenziamento infrastrutturale in Lombardia. Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta nei fine settimana 4/5, 18/19 febbraio, 18/19 marzo e 1/2 aprile 2023 sulla linea Milano- Lecco nella stazione di Monza.

Durante l’interruzione saranno effettuati lavori propedeutici all’attivazione di nuove tecnologie. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nelle stazioni, sul sito e sull'App di Trenord.