Sono iniziati i lavori per allestire l'albero di Natale in Duomo

Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell'albero di Natale in Duomo. Nella giornata di mercoledì 23 novembre è stata recintata l'area in cui verrà installato l'abete griffato dall'estetista Cinica - meglio, Veralab: l'azienda di Cristina Fogazzi. Attualmente non c'è tanto: solo i tralicci di acciaio che sosterranno la struttura; nei prossimi giorni è previsto l'arrivo e l'allestimento del tronco. Tutti i lavori si concluderanno entro il 6 dicembre, giorno in cui verranno accese tutte le decorazioni studiate da Anomalia Studio e dallo studio 23 Bassi.

L'abete che abiterà piazza Duomo fino all'Epifania non verrà tagliato apposta per l'occasione: "Si tratta, infatti, di un albero destinato all’abbattimento per ragioni legate alla sua salute e stabilità, come dimostra la certificazione che accompagna l’esemplare", hanno precisato da Veralab in una nota. Non solo il corrispettivo del costo dell’energia elettrica necessaria all’illuminazione dell’albero verrà devoluto alla casa di Accoglienza Enzo Jannacci che si occupa di dare un tetto a chi ne ha bisogno.

Ai piedi dell'albero, inoltre, verrà allestito un villaggio natalizio in stile Veralab. " Sarà un albero che porterà con sé un messaggio di consapevolezza, accettazione dei propri fisico e personalità, autostima - precisano dall'azienda di cosmetici -. La città, infatti, sarà illuminata dall'invito-augurio: "We wish you to be yourself'.