La bandiera olimpica è arrivata a Milano ma i lavori sono in ritardo

La bandiera olimpica è arrivata a Milano. Il volo che ha portato il vessillo con i 5 cerchi è atterrato a Malpensa nella mattinata di lunedì 21 febbraio. Sull'aereo, oltre al sindaco Giuseppe Sala e al primo cittadino di Cortina, Gianpietro Ghedina, era presente la delegazione olimpica rappresentata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dall'ad di Milano-Cortina 2026, Vincenzo Novari, e dagli atleti medagliati Arianna Fontana, Federica Brignone, Francesca Lollobrigida e Amos Mosaner.

L'arrivo del vessillo, passato dal sindaco di Pechino Chen Jining ai sindaci di Milano e di Cortina, è il primo step che porterà ai Giochi invernali che prenderanno il via tra meno di 4 anni.

I lavori per le olimpiadi sono indietro

C'è molto lavoro da fare e Milano deve correre. "A livello di infrastrutture e impianti siamo partiti con un anno e mezzo di ritardo perché l’Agenzia per le infrastrutture ha avuto un ritardo rispetto alla nostra Fondazione. Però in Italia abbiamo tutte le capacità per recuperare, i tempi ci sono, però bisogna mettersi a correre". Lo ha detto l'ad di Milano-Cortina Vincenzo Novari, a margine della conferenza stampa a Malpensa.

"Bisogna recuperare qualche ritardo che nel frattempo si è accumulato anche per colpa del covid, ma recupereremo - ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana -. Ce la faremo a fare una grande Olimpiade". Anche il sindaco di Milano è fiducioso: "Expo era l'inizio di un percorso interrotto un po' dal covid, le Olimpiadi sono un punto di arrivo" per la città e "non vedrei altra possibilità di trascinare come le Olimpiadi".

Quelle del 2026, comunque, saranno olimpiadi diverse da quelle del passato: "Saranno Giochi sostenibili, grande eleganza, grande essenzialità, grande attenzione agli sport e agli atleti, ma non possiamo come Paese sostenere spese faraoniche", ha spiegato Novari. "Frugalità è la parola d'ordine assieme a sostenibilità, e tecnologia e soprattutto grande attenzione ai valori olimpici e paralimpici", ha aggiunto.