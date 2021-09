L'autostrada Pedemontana entro le Olimpiadi del 2026: aggiudicate due tratte

Obiettivo Olimpiadi invernali 2026: entro quella data dovrà esere completata l'autostrada Pedemontana di cui mancano la tratta B2 e la tratta C, come formalizzato di recente da Regione Lombardia. Secondo le stime più favorevoli, l'opera genererà 18.400 posti di lavoro (incluso l'indotto) e consentirà alle imprese locali di aumentare il fatturato complessivo di quattro miliardi e quattrocento milioni di euro in dieci anni.

L'aggiudicazione del contratto per la progettazione esecutiva e la costruzione delle due tratte è stata ottenuta dal consorzio Webuild, di cui Salini possiede il 70 per cento delle quote e il resto è di Pizzarotti. Il contratto vale un miliardo e 260 milioni di euro e riguarda, come detto, la tratta B2, ovvero 12,7 chilometri da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno, e la tratta C, cioè 20 chilometri da Cesano Maderno all'innesto con la Tangenziale Est (A51).

La Pedemontana sarà 'smart' e in grado di accogliere anche veicoli a guida autonoma con sistemi di trasporto 'cooperativi' e tecnologie che consentiranno ai veicoli di comunicare con l'infrastruttura. Tra le funzionalità più innovative, la segnalazione di ostacoli, cantieri, incidenti (e veicoli in contromano) e la gestione dinamica delle corsie, come anche la raccolta di dati sul traffico. Verranno poi installati sistemi di monitoraggio della struttura.