La nuova piazza Frattini: "Traffico aumentato, case meno sicure"

Sopralluogo in piazza Frattini per la commissione milanese 'controllo enti partecipati', presso il cantiere della linea 4 del metrò. La piazza è interessata da un progetto di restyling che verrà completato con il ritiro totale dei cantieri M4, ma già avviato da qualche tempo. I lavori però sono fortemente criticati dalla Lega: il capogruppo Alessandro Verri e il consigliere Pietro Marrapodi segnalano apprensioni di commercianti e residenti.

In particolare, secondo i due esponenti del Carroccio, la piazza viene intasata dal traffico dei veicoli perché i marciapiedi sono stati ampliati (troppo, secondo Verri e Marrapodi). Non è tutto: i manufatti della stazione del metrò saranno realizzati sotto i balconi degli stabili: ciò renderà "le case meno sicure". Infine, in piazza non ci saranno più posti auto. I leghisti chiedono un'assemblea al più presto con gli assessori competenti per "ascoltare le richieste dei commercianti e dei cittadini".