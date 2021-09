Più verde, nuovi vialetti e un'area cani: così rinascerà Piazzale Gobetti

È pronto a rinascere Piazzale Gobetti a Milano (zona Lambrate). Nel corso della prossima settimana inizieranno i lavori per la realizzazione del progetto presentato attraverso il Bilancio Partecipativo del Municipio 3.

Il progetto prevede una serie di interventi con l'obiettivo di rendere più vivibile la piazza a partire dalla riqualificazione dell’area verde centrale, già oggetto di potenziamento dell’illuminazione pubblica avvenuto nel 2019: con la valorizzazione del percorso pedonale che sarà verde e alberato, in linea con l’asse che da via Porpora attraversa i giardini e prosegue in via Salieri, giungendo in piazza Bottini, stazione Lambrate, saranno così più accessibili il verde e le attività commerciali, migliorerà la sicurezza stradale e la permeabilità del quartiere con nuovi attraversamenti pedonali per incentivare le attività sociali e il commercio di quartiere.

I vialetti che attraversano la piazza saranno quindi ripavimentati e sarà creato un nuovo passaggio pedonale. Verrà inoltre realizzata un'area cani, rinnovata la pavimentazione dell'area giochi e il manto erboso, inserite nuove alberature, e aggiunte alcune sedute.

È prevista anche la riqualificazione della strada e dei marciapiedi di piazza Gobetti con il loro allargamento, aumentando e mettendo in sicurezza gli attraversamenti pedonali per rendere più fruibile e raggiungibile la parte centrale e verde della piazza, la modifica delle geometrie stradali per limitare la velocità delle auto. Il progetto prevede anche la riqualificazione di via Salieri sempre con l'allargamento dei marciapiedi favorendo anche la presenza delle realtà commerciali e la dotazione di alberi e aiuole. Verranno posizionate rastrelliere per biciclette e incrementati i posti moto.

Per le prime settimane i lavori interesseranno solamente l’area verde e i marciapiedi di piazza Gobetti angolo Gobetti/Porpora, lato verde quindi non sono previste modifiche alla viabilità. La fine dei lavori è prevista per la prossima primavera.