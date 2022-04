Corso Sempione, partono i lavori per la pista ciclabile

"Corso Sempione, finalmente ci siamo!". Così Giulia Pelucchi, presidente del municipio 8 di Milano, annuncia su Facebook l'avvio dei lavori per realizzare la pista ciclabile di corso Sempione. L'avvio dell'attività è programmato per martedì 26 aprile con la 'tratta 4', che corrisponde al pezzo tra via Melzi d'Eril e via Moscati, lato civici pari, con termine dei lavori previsto per metà luglio.

Contemporaneamente, nell'ultima settimana del mese di giugno inizieranno i lavori per la 'tratta 1' (civici dispari da via Canova a via Ferrucci) e la 'tratta 5' (civici pari da via Procaccini a via Losanna), che termineranno a settembre, tra la prima e la seconda settimana.

A fine agosto inizieranno poi i lavori per la 'tratta 2' (civici dispari da via Ferrucci a via Arona), con termine previsto a metà novembre. Ancora ad inizio settembre si comincerà con la 'tratta 6' (civici pari da via Losanna a via Biondi), che terminerà a fine ottobre, proprio quando si avvierà la 'tratta 3' (civici dispari da via Arona a via Filiberto), con termine lavori prima di Natale.

Un cronoprogramma serrato e dettagliato per 'consegnare' la ciclabile entro la fine dell'anno. I lavori partono in ritardo per via di negligenze da parte dell'azienda che aveva vinto l'appalto e non idoneità della seconda classificata. Un iter lungo e complesso, passato anche attraverso una nuova gara d'appalto.

Restyling

Il progetto prevede un restyling completo di corso Sempione, in particolare per liberare dalle auto in sosta i parterre alberati. Al loro posto un percorso ciclopedonale. Il comune ha previsto la creazione di 270 nuovi posti auto regolari. L'investimento, proveniente da fondi europei, è pari a circa quattro milioni di euro. Alla fine del restyling, il corso sarà a quattro corsie totali, due per senso di marcia, con i controviali esistenti, uno per ogni direzione.