Lavori e viabilità in tilt, quando finisce il cantiere sul ponte sulla Statale

"Finalmente posso darvi una buona notizia", ha esordito Alberto Rossi, sindaco di Seregno, intervenendo pubblicamente sulla questione del cantiere sul ponte tra i quartieri Dosso e San Salvatore sopra la Valassina, la statale che collega la Brianza con l'hinterland nord di Milano. Entro la metà di dicembre dovrebbe essere ripristinato il doppio senso nel sovrappasso dove gli interventi avevano causato diversi disagi alla viabilità. Il termine per il cantiere invece, come annunciato, è fissato per aprile 2023.

"Da quando è stato avviato il cantiere sul ponte che passa sopra la Ss36 non abbiamo mai smesso di interloquire con Anas per trovare soluzioni che facessero superare la situazione di grande disagio causata dall'istituzione del senso unico. Questa è stata una delle priorità nell’ultimo periodo. Dopo l'ultimo confronto avvenuto fra noi, Anas, la Prefettura e gli altri comuni limitrofi coinvolti dalla questione, in cui abbiamo chiesto un crono programma chiaro dei lavori, l'azienda ci ha comunicato ufficialmente che entro la metà del mese di dicembre potremo ripristinare il doppio senso di marcia, anche per il trasporto pubblico locale. Il ponte resta inibito ai veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate, fatti salvo appunti i mezzi del trasporto pubblico locale", ha spiegato Rossi.

Per consentire l'avanzamento dei lavori inoltre dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 6, ci saranno restringimenti su entrambe le carreggiate dal Km 19 al Km 22 della Statale con chiusura di una o due corsie di marcia. "Sarà anche necessario in alcuni momenti provvedere al restringimento da tre a due corsie in orario diurno, dalle 10 alle 16, nei giorni lavorativi infrasettimanali", ha aggiunto il primo cittadino di Seregno. Già a fine ottobre, Rossi insieme al sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian, e il collega di Albiate, Giulio Enea Redaelli, aveva monitorato la situazione del cantiere e il congestionamento della viabilità nel tratto. "Ringrazio la Prefettura per il suo coinvolgimento attivo, Anas per aver lavorato con l’obiettivo di cercare soluzioni che limitassero i tempi del disagio e i sindaci dei comuni limitrofi per la pazienza e la collaborazione. La riapertura del ponte è un risultato non scontato vista l’imponenza dell’intervento e del cantiere", le sue parole

Su richiesta di Anas il comune di Seregno aveva istituito un senso unico sul sovrappasso che collega il quartiere San Salvatore alla città per alleggerire il traffico e provvedere a una manutenzione straordinaria della struttura impossibile da eseguire altrimenti. Si era ritenuto che la soluzione migliore rispetto ai flussi di traffico esistenti fosse mantenere la viabilità del ponte in direzione San Salvatore, mentre era stato impedito l'accesso, per la durata necessaria a concludere i lavori stimata da Anas in circa 9 settimane, in direzione centro città.