I mezzi Atm deviati per i lavori, le nuove fermate

Lavori in corso. Sabato 23 ottobre sono stati inaugurati i cantieri stradali in via Procaccini e viale Corsica a Milano, che dureranno orientativamente fino a metà dicembre. Le opere - ha fatto sapere il comune - riguarderanno la rete tramviaria di Atm - saranno rinnovati i binari e sarà riqualificato il manto stradale - "con l’obiettivo di migliorare il confort di viaggio e ridurre l’impatto sonoro al passaggio dei mezzi.

Per permettere i lavori Atm ha dovuto modificare il percorso delle linee 10 e N25 in via Procaccini e delle linee 27, 45, 73, 175 e N27 nella zona di viale Corsica.

Ecco i nuovi percorsi e le nuove fermate:

Tram 10

I tram non passano in via Procaccini fino al 5 dicembre. Fanno servizio tra:

Lunigiana e Monumentale M5. Da qui, proseguono verso Cenisio M5, dove è possibile cambiare coi bus.

24 Maggio e corso Sempione/Procaccini. Da qui, seguono un percorso alternativo fino in piazza 6 Febbraio. Passano per via Domossola, dove è possibile cambiare coi bus.

Da Sempione/Domodossola M5 a Cenisio M5 sono in servizio bus sostitutivi che passano in via Procaccini.

Bus N25

In direzione Cadorna, fino al 5 dicembre, salta le fermate di via Procaccini e piazza Gramsci.

Passa per via Nono, Cenisio M5, piazza Diocleziano, via Losanna e corso Sempione.

Tram 27

È sostituito da bus tra la fermata 22 Marzo e il capolinea di viale Ungheria. I tram fanno normale servizio tra piazza Fontana e corso 22 Marzo/via Cadore. Poi seguono un percorso alternativo: passano per viale Umbria, via Arconati, piazzale Martini fino a viale Molise, dove fa capolinea.

Cambiare in viale Umbria per proseguire coi bus



Per raggiungere il capolinea di viale Ungheria, scendere dal tram 27 in viale Umbria/22 Marzo e prendere i bus. Passano in corso 22 Marzo (corsia riservata), viale Corsica, via Forlanini, via Repetti, via Marco Bruto, via Mecenate (carreggiata laterale). In alternativa, dal centro alla fermata Forlanini si può usare anche la linea 73.

Bus 45

Salta le fermate Negroli/Argonne, Negroli/Sismondo e Corsica/Negroli. Passano in viale Argonne e via Lomellina.

Bus 175

I bus in direzione Ponte Lambro deviano e saltano le fermate di via Negroli. Passano da viale Argonne, via Lomellina, lungo la corsia laterale di viale Corsica e in viale Forlanini riprendono il solito percorso. Verso Cimitero Lambrate il percorso non cambia.

Bus 73 e N27

Fanno le fermate Forlanini, viale Corsica/via Negroli e viale Corsica/via Lomellina sulla carreggiata laterale.