I minorenni detenuti faranno lavori di pubblica utilità a Milano

Svolgere i lavori di pubblica utilità presso il Comune di Milano: con questo obiettivo l’Amministrazione e il Tribunale per i Minorenni di Milano sottoscriveranno un accordo interistituzionale che riconosce il Comune come azienda ospitante per i lavori di pubblica utilità dedicati a minori e giovani adulti autori di reato. Il progetto è stato presentato mercoledì durante la seduta delle Commissioni consiliari Sviluppo economico e Politiche del lavoro, Welfare e Salute e della sottocommissione carceri.

Le linee di indirizzo del provvedimento saranno approvate a breve dalla Giunta di Palazzo Marino e prevedono l’individuazione da parte dell’Amministrazione delle sedi che saranno messe a disposizione per lo svolgimento dei lavori, oltre che disciplinare le modalità di esecuzione della pena sostitutiva.

Per favorire la funzione rieducativa e riabilitativa della pena, alla base del sistema italiano, il Comune garantirà il sostegno e l’accompagnamento educativo utile al minore per prendere consapevolezza del disvalore delle proprie azioni e conferire una valenza riparativa al percorso. L’accordo, frutto della collaborazione tra il Tribunale per i Minorenni e il Comune di Milano, rientra tra le iniziative del ‘Patto per il Lavoro di Milano’ che tra le numerose azioni prevede anche la messa a terra di politiche attive a sostegno dei soggetti più fragili.

“È un'iniziativa di particolare importanza - dichiara la presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano Maria Carla Gatto - perché rappresenta la collaborazione tra giustizia minorile e Comune di Milano rivolta a rendere effettivo il percorso di responsabilizzazione e di formazione dei giovani entrati nel circuito della devianza con l'obiettivo di facilitarne anche l'inserimento nel contesto sociale attraverso il lavoro”.