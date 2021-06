Lavori sul Passante S9, stop ai treni per 2 mesi. Modifiche e alternative di viaggio

Lavori e disagi. Da domenica 27 giugno a domenica 29 agosto per lavori di potenziamento della rete, necessari per la realizzazione della nuova fermata "Tibaldi", sul tratto urbano del servizio ferroviario, tra le stazioni di Milano San Cristoforo e Milano Lambrate, la circolazione è sospesa.

"Nel periodo di interruzione, i clienti della S9 in arrivo da sud Milano, Albairate, si fermeranno a Milano San Cristoforo dove utilizzeranno i treni della linea Regionale Milano-Mortara fino a Milano Porta Genova, una fermata - ha spiegato Trenord in una nota -. Da Milano Porta Genova dovranno utilizzare gli altri mezzi di trasporto urbano, principalmente la Mm2, per bypassare l’interruzione e ricongiungersi a Lambrate, da dove riprendere il viaggio verso Saronno o proseguire in altre direzioni".

"In senso inverso, i clienti della S9 in arrivo da nord, Saronno, potranno raggiungere Milano Lambrate, da qui utilizzare la linea Mm2 della metropolitana per raggiungere Milano Porta Genova, utilizzare i treni regionali della Mortara-Milano fino a Milano San Cristoforo e prendere quindi i treni della S9 fino ad Albairate. Allo stesso modo - ha proseguito l'azienda - i clienti della Regionale Mortara-Milano, abituati a proseguire oltre Milano Porta Genova con i treni della S9, dovranno utilizzare altri mezzi pubblici urbani per bypassare l’interruzione e ricongiungersi a Milano Lambrate".

Da Albairate a Milano San Cristoforo il servizio della S9 viene garantito da treni ogni ora, rinforzati in alcune fasce per garantire frequenza ogni 30’.

Inoltre, ha spiegato sempre Trenord, "dal 19 luglio e fino al 29 agosto per la concomitanza con altri lavori infrastrutturali tra Sesto San Giovanni e Monza, i treni S9 non verranno effettuati tra Milano Lambrate e Seregno. Nella tratta Milano-Seregno sarà possibile utilizzare i treni della linea S11 e da Monza i treni delle linee S8 e Regionali da e per Carnate/Bergamo e Milano/Sondrio/Tirano".

Che succede con chi ha l'abbonamento?

"I possessori di abbonamenti ferroviari settimanali, mensili o annuali non integrati, solo treno, per tratte che hanno come origine o destinazione le stazioni appartenenti alla Linea Regionale Milano-Mortara, che si trovano nelle condizioni di dover utilizzare altri mezzi pubblici per bypassare l’interruzione della S9, devono rivolgersi alle biglietterie presenti sulla linea per ricevere la necessaria assistenza", ha sottolineato Trenord.

Invece "gli abbonati ferroviari in biglietteria Trenord potranno acquistare un abbonamento mensile STIBM MI1-MI3 per poter percorrere con il servizio metropolitano Mm2 la tratta da Milano Porta Genova a Milano Lambrate. Il costo di questo abbonamento mensile STIBM MI1-MI3 sarà rimborsato da Trenord e all’atto dell’acquisto sarà richiesto al cliente di compilare la documentazione necessaria per la pratica di rimborso".