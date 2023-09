Partono i lavori al sottopasso di via Negrotto: mai più allagamenti

Al via ai lavori per il sottopasso i via Negrotto che, con le consistenti piogge degli ultimi mesi, si allagava troppo facilmente mandando in tilt il traffico tra Bovisa e Quarto Oggiaro. In progetto una vasca di accumulo delle acque con un sistema di sollevamento.

“I lavori dureranno circa un anno e fanno parte del piano di manutenzione già avviato dal Comune di Milano per fronteggiare gli eventi climatici avversi che purtroppo non rappresentano più un'eccezione”, commentano gli assessori Arianna Censi, alla mobilità, e Marco Granelli, protezione civile.

Per la realizzazione del progetto il comune ha investito circa un milione di euro. È prevista l’installazione di una vasca di laminazione da 430 metri cubi. La stazione di sollevamento verrà posizionata in via Pacuvio, all’altezza dell’incrocio con Negrotto. Verranno, poi, installate quattro pompe di capienza in grado di accumulare 50 litri di acqua al secondo. Un sistema di tubature andrà dalla stazione di sollevamento verso via Negrotto per scaricare all’interno della rete fognaria. Previsto anche il potenziamento della rete di drenaggio.