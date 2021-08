Le strade di Milano che verranno asfaltate questa settimana

Proseguono i lavori di manutenzione su strade e marciapiedi di Milano e fino al 21 agosto i cantieri interesseranno 46 strade della città.

"Nel 2020 abbiamo speso per la manutenzione strade 53,6 milioni di euro, il doppio dei 27,8 milioni di € del 2019 - ha riportato in una nota Marco Granelli, assessore ai lavori pubblici di Milano -. Le strade continuano ad essere la nostra priorità, nei quartieri, e con l’impegno a migliorare sempre. Grazie ai nostri tecnici comunali dell’area tecnica strade e le imprese in strada ogni giorno, per cercare sempre di fare del nostro meglio, anche imparando dagli errori, e cercando di ascoltare sempre i cittadini".

Ecco il dettaglio dei cantieri zona per zona reso noto dall'assessore alla mobilità Marco Granelli.

Municipio 9

Lavori di manutenzione straordinaria del tratto coperto del naviglio martesana in Melchiorre Gioia; lavori di riqualificazione in piazza Dergano e via Ciaia, e lavori per la rete elettrica tra via Passerini e piazza Belloveso, propedeutici per la riqualificazione di piazza Belloveso;

Municipio 8

Lavori di rifacimento armamento tranviario e fondo stradale di via Procaccini; lavori di riqualificazione: lavori di riqualificazione di piazza Scolari a Trenno allargando il marciapiede e superando le barriere architettoniche; lavori di riqualificazione in corso Sempione per togliere le auto dai parterre alberati, realizzare i parcheggi in carreggiata e realizzare i percorsi ciclopedonali; lavori di riqualificazione in QT8 per la realizzazione della zona 30 in particolare alle intersezioni tra via Isernia e via Cimabue e via Pergine; lavori di riqualificazione in via Quarenghi per migliorare la sicurezza stradale davanti alle scuole con messa in sicurezza dei passaggi pedonali rialzati.

Municipio 7

Lavori di manutenzione masselli in via Parmigianino; lavori di asfaltatura in via Valsesia (anche manutenzione marciapiedi), via Pisanello, via Val D’Intelvi, piazza Ghirlandaio sede tranviaria, ciclabile di via Dezza; lavori di riqualificazione, lavori per la riqualificazione della ciclabile di via Monte Rosa (numeri pari e dispari), lavori per la riqualificazione di piazza Ambrosoli e via Paolo Giovio;

Municipio 6

Manutenzione parapetti Naviglio grande in Darsena e fino a via Valenza, e da piazzale Negrelli a confine comunale: lavori di riqualificazione in Alzaia naviglio pavese da viale Liguria a via Fra Cristoforo per la realizzazione della pista ciclabile Vento, in via Gola per la riqualificazione di strade marciapiedi e parcheggio per maggiore sicurezza stradale, in Ripa di Porta Ticinese da via Fumagalli a Paoli per togliere i binari e migliorare il fondo stradale, e in via Recoaro per riqualificare e alberare strada e marciapiedi e per maggiore sicurezza stradale; lavori per le reti elettriche e di acquedotto/fognatura nelle vie Giambellino, Segneri e dei Sanniti.

Municipio 5

Asfaltatura della corsia preferenziale di viale Tibaldi e di viale Isonzo; lavori di riqualificazione sull’Alzaia naviglio pavese tra via Darwin e via Fra Cristoforo per la realizzazione della ciclabile Vento, realizzazione del collegamento stradale tra via Jan Palach e Alzaia naviglio pavese compresa la sistemazione della rotonda di via Jan Palach; messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in via Tabacchi.

Municipio 4

Asfaltatura via Rogoredo da stazione FS a Feltrinelli; lavori di riqualificazione in via Rogoredo (asfaltatura e castellane per maggiore sicurezza stradale), piazza Angilberto e in via S. Dionigi per sistemazioni reti elettriche, realizzazione della nuova piazza e miglioramento della sicurezza stradale.

Municipio 3

Lavori di asfaltatura e segnaletica in piazzale Bacone e vie limitrofe per piazza tattica;

Municipio 2: asfaltatura via Morandi (da ponti FS a Giacosa), via Mosso, piazzale Sesia, via Stamira D’Ancona, lavori di riqualificazione in via Rovereto incrocio con via Giacosa e in via Padova parcheggio angolo via Anacreonte.

Municipio 1

Lavori di manutenzione masselli in via Ludovico Ariosto, via Broletto, foro Bonaparte (da Cadorna a Illica), piazzale Cantore; asfaltatura in via Coni Zugna, via Palestro, viale Papiniano e manutenzione marciapiedi via Reggimento cavalleria Savoia fronte caserma.