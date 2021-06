Le strade di Milano che verranno asfaltate tra il 7 e il 12 giugno 2021

Proseguono i lavori di manutenzione su strade e marciapiedi di Milano e nella settimana dal 7 al 12 giugno i cantieri interesseranno 35 strade di Milano. Ecco il dettaglio dei cantieri zona per zona reso noto dall'assessore alla mobilità Marco Granelli.

Municipio 9

Lavori di asfaltatura e manutenzione della carreggiata di via Pianell, di carreggiata e marciapiedi di via Palanzone, e dei marciapiedi in via Alserio; lavori di riqualificazione in piazza Dergano e via Ciaia.

Municipio 8

Lavori di manutenzione dei marciapiedi in via Viscontini da via Lampugnano a n. 7 e lavori di riqualificazione per la zona 30 del quartiere QT8 in particolare nell’intersezione Salmoiraghi – Lovere, lavori di riqualificazione di piazza Scolari a Trenno allargando il marciapiede e superando le barriere architettoniche, lavori di riqualificazione in corso Sempione per togliere le auto dai parterre alberati, realizzare i parcheggi in carreggiata e realizzare i percorsi ciclopedonali.

Municipio 7

Lavori di manutenzione masselli in via Parmigianino; lavori di riqualificazione al quartiere Quinto Romano con la rotonda De Sica – Piccoli per migliorare la sicurezza stradale, lavori per la riqualificazione della ciclabile di via Monte Rosa.

Municipio 6

Lavori di asfaltatura e manutenzione nella carreggiata di via Ferdinando Santi; lavori di riqualificazione in via Gola e in Ripa di Porta Ticinese.

Municipio 5

Lavori di asfaltatura e manutenzione nella corsia preferenziale di viale Toscana tra Ripamonti e Castelbarco, della carreggiata di via Quaranta, di via Marco D’Agrate e di via Treccani degli Alfieri; lavori di riqualificazione sull’Alzaia naviglio pavese per la realizzazione della ciclabile Vento.

Municipio 4

Lavori di riqualificazione in via Rogoredo (asfaltatura e castellane per maggiore sicurezza stradale), piazza Angilberto e in via S. Dionigi.

Municipio 3

Lavori di asfaltatura e manutenzione in via Gaio e di manutenzione dei marciapiedi di via Bertolazzi (numeri pari), via Civitavecchia (marciapiedi ad altezza di via Narni) e via della Sila (lato dispari).

Municipio 2

Lavori di manutenzione dei marciapiedi di piazzale Loreto (marciapiedi lato Monza-Brianza), in via dei fontanili, in via Treviso e in via Marco Aurelio (lato pari); lavori di riqualificazione in via Rovereto e in via Padova parcheggio angolo via Anacreonte.

Municipio 1

Lavori di manutenzione masselli in corso di Porta Ticinese, Turati e Ludovico Ariosto, e manutenzione piazza S. Angelo con la posa del pilomat e manutenzione marciapiedi via Reggimento cavalleria Savoia fronte caserma.