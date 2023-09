L'auto parcheggiata durante i lavori stradali: anziché rimuoverla la ditta la 'aggira'

Asfaltatura decisamente 'creativa', quella realizzata a Milano in via Giorgi, nel quartiere di Trenno, di recente. Il manto stradale è stato rifatto, ma 'saltando' lo spazio di una vettura che, evidentemente, si trovava parcheggiata lì. Nonostante i lavori e soprattutto i relativi avvisi, che vengono sempre posti in bella evidenza, con tanto di divieto di sosta temporaneo.

A segnalarlo è Enrico Fedrighini, consigliere comunale della Lista Sala, che ha pubblicato anche un'eloquente fotografia su Facebook. "Due cose da fare", scrive l'esponente della maggioranza a Palazzo Marino: "La prima: rintracciare il proprietario dell'auto lasciata in sosta nonostante gli avvisi dei lavori in programma. La seconda: revocare immediatamente l'appalto a chi, anziché far rimuovere il veicolo, ha creato quest'opera d'arte".

Già, perché la ditta che effettuava i lavori aveva tutto il diritto (e probabilmente il dovere) di chiamare i vigili e il carro attrezzi. Cosa che, con tutta evidenza, non ha fatto. Su Facebook, sotto il post, naturalmente i commenti si dividono tra il serio e il faceto. E c'è chi segnala che non è la prima volta che accade. Sembra, che, di recente, sia successo anche in via Ottone Rosai, nello stesso quartiere.