Lavori sulle linee ferroviarie in provincia di Novara: i disagi ai treni Trenord

Alcune linee Trenord subiranno variazioni a causa di alcuni lavori sui binari in provincia di Novara. Rfi ha comunicato che nel 2022 effettuerà diverse interruzioni di linee per consentire lavori sull’infrastruttura ferroviaria di propria competenza e riguardante anche il territorio del Novarese secondo un primo calendario che potrebbe ancora subire variazioni e aggiornamenti nel corso dell’anno.

Per ognuna delle interruzioni previste sarà programmato un servizio di bus in sostituzione dei treni coinvolti. I provvedimenti saranno attuati con il necessario anticipo per informare i viaggiatori coinvolti e inserire gli orari dei bus sostitutive nei sistemi informativi e di vendita.

Dalla prossima estate sono previsti per due fine settimana due giorni di interruzione sulla linea Novara Alessandria tra Novara e Mortara. Dal 4 al 31 luglio, sulla linea Arona Novara, sarà interrotto il binario di incrocio di Oleggio, dal 9 al 12 luglio sulla Arona Novara interrotta la tratta Arona Oleggio per interventi sul sottopasso di Borgo Ticino e dal 17 luglio al 28 agosto sulla Domodossola Novara, la tratta da Premosello a Novara per il rinnovo e il risanamento della linea.

Dal 29 agosto al 19 settembre, sulla linea Domodossola-Milano interruzione nella tratta da Arona a Sesto Calende per la manutenzione straordinaria del ponte di Sesto Calende e in settembre è prevista anche un’interruzione di 8 ore sulla linea RV Torino-Milano e sulla linea R Ivrea-Chivasso-Novara per l’attivazione del nuovo apparato di controllo di Novara. Rfi prevede inoltre due fine settimana tra giugno e dicembre, con lavori per due giorni sulla linea Novara-Alessandria, lungo la tratta Novara-Mortara, per il varo delle passerelle di Albonese e Garbagna.