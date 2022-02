Lavori nel tunnel a Monza e sugli svincoli: le chiusure

Chiusure programmate per interventi di manutenzione nel tunnel. Anas ha programmato la manutenzione periodica dei presidi antincendio installati all'interno della galleria di Monza lungo la Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", dal km 10,320 al km 12,680.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e mitigare i disagi al traffico, la statale verrà chiusa in orario notturno secondo le seguenti modalità: in direzione Lecco verrà chiusa la galleria dalle ore 21 di lunedì 21 febbraio fino alle 6 del giorno successivo, mentre in direzione Milano, la galleria verrà chiusa al traffico dalle ore 21 di martedì 22 febbraio fino alle 6 del giorno successivo.

Per effetto della chiusura, il traffico veicolare verrà deviato lungo la viabilità comunale "Viale Lombardia", con uscita obbligatoria al km 12,680 (uscita Monza centro) e rientro al km 10,320 dalla rampa di ingresso della statale 36, percorso inverso per il traffico diretto a Lecco.

Anas inoltre, ha programmato l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle barriere incidentate sulle rampe di alcuni svincoli, lungo la carreggiata nord della statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" nel tratto compreso tra il km 13,000 e il Km 16,000 nella provincia di Monza Brianza. I lavori di sostituzione delle barriere metalliche incidentate interesseranno i seguenti svincoli: Villa Reale (km13,000 – km 13,100); Viale Elvezia (km 13,800 – km 14,050); Lissone/Muggiò (km 14,500 – km 14,800); Desio Sud (km 15,700 – km 15,750).

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza a partire da lunedì 21 febbraio dalle ore 8 alle ore 17 verranno chiuse le rampe di svincolo, in base all'avanzamento dei lavori. Le limitazioni non saranno attive nelle giornate di sabato e domenica. I veicoli in transito sulla Strada Statale potranno utilizzare gli svincoli che precedono o seguono gli svincoli interessati dalle chiusure. La conclusione dei lavori è prevista per il 31 marzo 2022.