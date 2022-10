Lavori in centro: come cambiano le linee Atm, tutte le deviazioni

Operai al lavoro e quattro linee deviate. Per un cantiere aperto in via Borgogna, in pieno centro città, alcuni mezzi di Atm sono costretti a cambiare percorso dal prossimo lunedì, 24 ottobre. La società di Foro Bonaparte, che gestisce il trasporto pubblico locale sotto la Madonnina, ha già predisposto il piano con le deviazioni e le nuove fermate per le linee 54 e 61 e per le linee Nm1 e Nm3.

Queste nel dettaglio le novità:

Linea 54

Verso Lambrate FS M2 i bus deviano e saltano le fermate di San Babila M1 e via Visconti di Modrone.

In direzione Duomo M1 M3 il percorso non cambia.

Linea 61

Verso largo Murani i bus deviano e saltano le fermate di via Visconti di Modrone, largo Augusto e San Babila M1.

In direzione piazza Napoli il percorso non cambia.

Linee NM1 e NM3

I bus verso Sesto Fs (linea NM1) e Comasina M3 (linea NM3) non fermano in largo Augusto. In direzione Molino Dorino M1 e San Donato M3 il percorso non cambia.