A febbraio partono i lavori in via Salomone: pista ciclabile, rotonde e attraversamenti

L’inizio dei lavori di messa in sicurezza di via Salomone è previsto per febbraio. Nel progetto, richiesto dagli stessi cittadini, è prevista una rotonda all’incrocio con via Norico, attraversamenti pedonali rialzati, una pista ciclabile e delle isole di traffico per separare le corsie e dare maggiore sicurezza alla circolazione dei pedoni. I lavori costeranno poco più di un milione di euro.

Via Salomone è il viale che si incontra con via Mecenate da piazza Ovidio. Si tratta di un’area estesa e in alcuni punti con diverse attività commerciali e ditte, quindi è quotidiano anche il passaggio dei mezzi pesanti. Uno dei rialzamenti pedonali verrà collocato di fonte al parco Guido Galli, in una zona di Salomone residenziale.

La ciclabile inizierà da piazza Ovidio a via Bonfadini. Nello specifico sulla piazza, da via Regolo a via Dalmazia e lungo via Salomone sul lato opposto al parco, sarà un percorso protetto da cordolo. Tra via Cassia e piazza Ovidio la sosta delle auto sarà prevista solo sul lato opposto della pista ciclabile. Previsti anche i lavori di rifacimento delle fermate dei bus, un nuovo impianto di semafori in piazza Ovidio e il potenziamento dell’impianto di illuminazione.