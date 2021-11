Come cambia viale Forlanini: nuova aiuola al centro

Sono iniziati martedì mattina i lavori di riqualificazione stradale in viale Forlanini, che consentiranno di creare un nuovo parterre a verde al centro della carreggiata nel tratto da piazza dell’Artigianato fino all'incrocio con viale dell’Aviazione. Il cantiere terminerà entro la prossima primavera: l’importo dei lavori è di circa un milione di euro.

I lavori prevedono la demolizione dell’attuale spartitraffico e la preparazione del nuovo parterre che sarà più ampio e destinato alla posa di una nuova aiuola. Saranno effettuate anche la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza e la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, oltre al rifacimento di parte dei marciapiedi esistenti.

" In attesa dell’entrata in esercizio di M4 - spiega l’assessora alla mobilità Arianna Censi - intendiamo riqualificare questo tratto di strada che è parte di un asse viario fondamentale per la mobilità cittadina, sia in direzione della città sia verso Linate. La presenza del verde conferirà maggior decoro e il recupero della corsia inutilizzata eliminerà il disordine presente oggi. L’intervento si pone in continuità con la recente inaugurazione di piazza Artigianato, nell'ambito degli interventi del Piano Quartieri per il Municipio 4 che si stanno svolgendo con la positiva collaborazione del neo presidente Stefano Bianco".