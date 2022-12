Emirates assume: open day a Milano, come candidarsi e i requisiti

Tutti a bordo. Emirates, compagnia di bandiera di Dubai, sta assumendo assistenti di volo da inserire nel proprio organico. Il prossimo 7 dicembre a Milano, al Best Western Plus Hotel Galles in Piazza Lima, si terrà un open day al quale parteciperanno tutti i candidati.

"La compagnia aerea con sede a Dubai è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all'avanguardia della compagnia aerea a Dubai", si legge in una nota della compagnia.

"I candidati che vogliono dare alla propria carriera un decollo epico devono inviare una candidatura on line - qui - con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente", hanno spiegato dalla società.

Pochi i requisiti richiesti: i candidati dovranno parlare e scrivere fluentemente in inglese - un'ulteriore lingua rappresenta un vantaggio -, essere alti almeno 160 centimetri e raggiungere i 212 centimetri di altezza con le braccia alzate ed essere in grado di ottenere il visto dagli Emirati Arabi. Inoltre, gli aspiranti assistenti di bordo dovranno avere almeno 1 anno di esperienza nel settore "hospitality", essere diplomati e non dovranno avere tatuaggi visibili con la divisa.