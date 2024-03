Il parco di Milano che diventerà due volte più grande

Diventerà presto due volte più grande il Parco della Lambretta, spazio verde che si trova nel quartiere Rubattino. I lavori nello spazio verde stanno proseguendo e nei giorni scorsi è stata aperta la gara anche per la realizzazione del progetto Magnifica Fabbrica del Teatro alla Scala. Il fatto è stato reso noto nella giornata di lunedì 18 marzo da palazzo Marino, in occasione della visita al cantiere da parte del Commissario Europeo Paolo Gentiloni, dell’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi e dell’assessore ai Lavori Pubblici e Piano Quartieri Pierfrancesco Maran.

I lavori al parco termineranno nell’estate del prossimo anno, la superficie complessiva passerà a circa 100mila metri quadrati con la realizzazione di nuovo verde e prati, anche sopraelevati, che costeggeranno gli argini dei canali. Prevista anche la realizzazione di nuovi filari alberati sui viali, frutteti, macchie arboree e i giardini dell’acqua, prati di fitodepurazione naturale che potranno offrire anche esperienze didattiche. Si tratta di opere finanziate grazie al Pnrr che metterà a disposizione 38 milioni di euro sui 40,2 complessivi per completare l’opera.

Per quanto riguarda invece il progetto "Magnifica Fabbrica" è attualmente aperta la gara per la realizzazione dei depositi e delle opere previste dal primo lotto. Grazie al Concorso Internazionale di Progettazione nei mesi passati è stato individuato il progetto per la rigenerazione dell’area.

La Magnifica Fabbrica: come sarà

La Magnifica Fabbrica sarà un volume di legno e acciaio alto 25,2 metri per 66.778 mq di superficie, scandito da quattro campate di 28,8 metri di lunghezza, dove verranno riuniti tutti i laboratori (che avranno a disposizione oltre 34mila mq), le sale prove, le sartorie e i depositi (previsti oltre 2.500 posti container accatastati su 4 livelli con 3 vie di carico e scarico e 4 linee carroponte), oltre a sale polifunzionali e di ristoro.

In questa prima fase è terminata la demolizione della facciata dell’ex fabbrica Innocenti che sarà ricostruita, di concerto con la Sovrintendenza delle Belle Arti, e l’area sarà valorizzata per ricordare il passato industriale del Rubattino.

Il primo lotto del progetto "Magnifica Fabbrica" è finanziato attraverso il Programma Operativo Città Metropolitane (Pon Metro) e dal decreto grandi opere. Finanziato il primo lotto dei lavori per una cifra complessiva pari a 25 milioni di euro.

Nell’ambito degli interventi previsti al Rubattino sarà anche realizzata una nuova scuola in via Caduti in Missione di Pace con 15 aule didattiche che potranno ospitare fino a 375 alunni con diverse aree polifunzionali. Il valore complessivo del progetto è di 15,3 milioni di cui 13,5 a carico dei fondi Pnrr. In via delle Rimembranze di Lambrate invece sarà realizzato un risanamento conservativo di un edificio che sarà destinato ad uso scolastico e potrà ospitare 400 alunni. I lavori, in entrambe le scuole, termineranno entro l'estate 2026.