Le forze dell'ordine continueranno a viaggiare gratis sui treni

Le forze dell'ordine continueranno a viaggiare sui treni Trenord senza pagare il biglietto. Lo ha ribadito l'assessore regionale ai trasporti, Franco Lucente, che nella giornata di lunedì 8 gennaio ha visitato la caserma della polizia di stato 'Garibaldi' di Milano.

Il caso della convenzione tra l'azienda di trasporti e i corpi di polizia era montato nei giorni scorsi quando Trenord aveva fatto sapere che, a partire dal 1° gennaio, l'accordo non sarebbe stato rinnovato. La stessa Trenord ha inviato una circolare interna ai lavoratori firmata dal direttore commerciale della società di piazzale Cadorna: "Si informa il personale che Regione Lombardia non ha proceduto a rinnovare per l'anno 2024 il protocollo d'intesa tra aziende del Tpl e i rappresentanti delle forze dell'ordine, nonché il protocollo d'intesa tra Trenord e i rappresentanti delle forze armate. Dal 1° gennaio 2024, pertanto, i soggetti appartenenti ai corpi indicati dovranno munirsi di regolari titoli di viaggio per accedere ai servizi ferroviari suburbani e regionali di Trenord, nonché al servizio aeroportuale Malpensa Express". Il dietrofront era arrivato poco dopo attraverso parole dello stesso governatore Attilio Fontana che aveva detto: "Abbiamo reperito le risorse necessarie per confermare anche nel 2024 la convenzione che riconosce ai rappresentanti delle forze dell'ordine il diritto a viaggiare gratuitamente sui servizi di trasporto pubblico di linea di tutta la Lombardia, per cui non ci sarà nessun disagio".

"Il rinnovo della convenzione anche per il 2024, per la quale mi sono fermamente impegnato, dimostra la nostra forte volontà nel garantire la massima sicurezza sui mezzi di trasporto - ha detto Lucente lunedì mattina -. L'intervento degli agenti e dei militari è stato spesso utile per risolvere situazioni di microcriminalità e arginare episodi di vandalismo. Il mio impegno però non finisce qui: con Trenord ho già avviato un percorso per trovare soluzioni in grado di garantire maggior tutela sia ai viaggiatori che al personale. Sono sempre convinto che la presenza fissa dei militari sui convogli sarebbe l'iniziativa ideale".