Perché l'ordine dei giornalisti lombardo ha scritto a Pier Silvio Berlusconi

"L’attività delle Iene non è qualificabile come giornalismo, né da un punto di vista sostanziale né da un punto di vista formale". Lo ha scritto l'Ordine dei giornalisti della Lombardia all'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi dopo le sue dichiarazioni sul caso del suicidio del 64enne Roberto Zaccaria. La missiva dell'Odg lombardo ha voluto sottolineare la differenza tra l’attività autenticamente giornalistica e le altre forme di comunicazione, e invitare Berlusconi a fare almeno un primo passo, formale, verso una regolarizzazione della situazione.

"È con profondo stupore che ho letto le sue dichiarazioni rilasciate all’Ansa il 10 novembre e riprese da diverse testate ("penso che dire basta a un certo tipo di giornalismo sarebbe come tornare indietro") - si legge nella lettera firmata dal presidente Riccardo Sorrentino -. Parlare del lavoro delle Iene a proposito delle vicende di Roberto Zaccaria e del 24enne Daniele come di lavoro giornalistico è sbagliato dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista formale, e lo sarebbe anche all’estero dove non esiste un Ordine ma sono ovunque attivi organismi che svolgono analoghe funzioni".

"Sul piano sostanziale - continua la missiva - perché quella modalità di infotainment, che in quel servizio - e, mi spiace dirlo, anche in diverse altre occasioni - è stato spinto a estremi che non sono compatibili con nessuna modalità sana di comunicazione, non rispetta i canoni del giornalismo, italiano e internazionale. Così come da un medico ci si aspetta correttezza nella prescrizione delle cure, e non certo la massimizzazione del profitto, suo o delle imprese per cui lavori, così da un giornalista ci si aspetta, nell’interesse del pubblico, correttezza e rispetto della dignità delle persone nel rapporto con le fonti, con gli intervistati, e non certo un facile sensazionalismo irrispettoso della dignità umana in cerca di contatti pubblicitari. Sono i principi fermi che animano tutta l’attività del nostro Ordine e del Consiglio di disciplina, che opera in piena autonomia per assicurare il rispetto delle regole deontologiche".

"L’autodisciplina delle imprese, che lei auspica, ha dimostrato di non essere sufficiente né risolutiva: non in Italia, non all’estero - conclude la lettera -.'Bisogna tener alto il livello di guardia', lei dice. Per tenere alta la guardia e potere definire 'giornalismo' quello delle Iene bisogna fare, come primo passo, almeno una cosa semplice e chiara: dare forma giornalistica a quel lavoro, attraverso la registrazione al tribunale dei programmi che fanno a qualsiasi titolo informazione con la conseguente nomina di un direttore responsabile che sia garante della correttezza del lavoro che abbia una dimensione informativa. Mi riservo in ogni caso tutte le iniziative possibili a tutela della corretta informazione e del pubblico".