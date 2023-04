Lo sfregio di Lealtà Azione per il 25 aprile: la parata al Maggiore per i caduti fascisti

Due tricolori in testa, i manifestanti - in felpa nera - divisi in file da quattro, poi il saluto con l'attenti davanti alle lapidi. Ennesima parata nera al campo X del cimitero Maggiore di Milano, dove sono sepolti più di mille tra repubblichini e fascisti civili caduti.

Martedì, mentre oltre 80mila persone celebravano la festa della Liberazione in piazza Duomo, centinaia di militanti di Lealtà Azione hanno voluto festeggiare il 25 aprile a modo loro, onorando i morti della Rsi. I manifestanti hanno inscenato una sorta di parata camminando all'interno del cimitero schierati in fila, con due bandiere dell'Italia ad aprire il "corteo". Poi si sono fermati davanti alle tombe in un momento di raccoglimento. “La gioventù sana si è messa alla testa della riscossa, 25 Aprile 2023, Campo X", hanno scritto sui social da "Avamposto", la pagina che pubblicizza le attività di Lealtà Azione, che a Milano ha sede in via Pareto.

Il "blitz" - già avvenuto in passato con modalità praticamente identiche - non ha lasciato indifferente l'associazione Memoria antifascista, che sempre sui social ha fatto sentire la propria voce. "Ieri, nel silenzio delle istituzioni e della questura, parata nera a Musocco con centinaia di fascisti di Lealtà azione", hanno scritto dal gruppo. E ancora: "Non avendo ancora elaborato il lutto della sconfitta da parte dei Partigiani, i neofascisti non trovano meglio da fare che frequentare i cimiteri a pulire tombe. Probabilmente sono convinti che quando c'era Lui, i cimiteri erano più ordinati, forse, sicuramente erano più pieni perché i fascisti insieme ai nazisti di vittime ne hanno fatte tante. Al Cimitero Maggiore al Campo 10 sono sepolti collaboratori dei nazisti, gerarchi, le brigate che uccidevano chi si opponeva al fascismo. Il nuovo governo ha la manovalanza che pulisce i cimiteri. Ma ci sono anche quelli che aggrediscono, come è accaduto ad Azzate", hanno concluso, facendo riferimento all'irruzione dei militanti di "Do.Ra" al corteo per il 25 aprile nella città del Varesotto.

Così, la tensione sale in vista del 29 aprile, un giorno che per l'estrema destra milanese non sarà mai come gli altri. Sabato sera, infatti, tutte le sigle della destra meneghina si ritroveranno alle 20 in piazzale Gorini per poi arrivare in via Paladini e ricordare Sergio Ramelli, lo studente ucciso sotto casa sua nel '75 in un agguato organizzato da uomini della sinistra extraparlamentare. Quello stesso giorno, però, alle 17 con partenza da Porta Venezia ci sarà il corteo "Ama la Libertà odia il fascismo" organizzato dalla sinistra.