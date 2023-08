Leclerc e Sainz in centro a Milano: piazza San Babila assediata dai fan

Il cuore Ferrari nel cuore di Milano. Mercoledì pomeriggio il centro del capoluogo meneghino è stato invaso da centinaia di tifosi della Rossa che non hanno voluto perdere l'occasione di incontrare Charles Lecrerc e Carlos Sainz.

In vista del Gran premio di Monza, in calendario per il prossimo weekend, i due alle 15.30 hanno raggiunto il Ray-Ban store di piazza San Babila per essere intervistati da Federica Masolin e Carlo Vanzini, voci storiche dei motori su Sky Sport. Dalle 17 alle 20, invece, i due piloti Ferrari saranno nel negozio Ferrari di via Berchet, a due passi da piazza del Duomo, per incontrare i fan e firmare autografi ai presenti.

Presenti che sono tanti, tantissimi. Piazza San Babila e le vie della zona sono infatti completamente invase dai supporters Ferrari per strappare una foto ricordo o un autografo ai loro idoli.