Salvini: "Sì al nuovo stadio ma dichiarare Meazza patrimonio Unesco"

La Lega non vuole che si abbatta il Meazza. Ma, allo stesso tempo, chiede che sia dato il via libera a Milan e Inter per costruire il nuovo stadio. Matteo Salvini aderisce quindi, di fatto, all'idea già lanciata in estate da Ignazio La Russa e da Fdi per fare coesistere i due impianti, uno a fianco all'altro.

Il giorno dopo l'annuncio dei club sulla scelta del progetto 'Cattedrale' di Populous, il leader della Lega e il commissario cittadino Stefano Bolognini chiedono "di approvare immediatamente il progetto presentato da Inter e Milan per costruire un nuovo stadio, opera finanziata interamente dai due club per un investimento stimato di un miliardo e 200 milioni". Secondo il Carroccio, "l'investimento potrà generare un importante effetto indotto, oltre che un significativo ingresso di oneri di urbanizzazione da re-investire sulla rigenerazione del quartiere di San Siro con spazi verdi e molti nuovi servizi".

E il nuovo impianto, proseguono Salvini e Bolognini, "sarà una grande occasione per le due squadre di dotarsi di un moderno stadio di proprietà, oggi condizione essenziale per poter raggiungere il livello di competitività dei grandi club internazionali".

Meazza patrimonio Unesco

Ma sull'attuale Meazza i due esponenti leghisti 'stoppano' l'eventuale demolizione. E propongono che venga riconosciuto come bene dell'Unesco, 'escamotage' con cui potrebbe essere salvato e valorizzato. Salvini e Bolognini affermano che si potrebbe pensarne "un uso efficiente per tutto l'anno come luogo di manifestazioni sportive, musicali e grandi eventi". In vista del ritorno del turismo, grazie all'effetto delle Olimpiadi invernali e della ripresa dei viaggi d'affari dopo la pandemia covid. Ma anche in vista delle previsioni demografiche, secondo cui Milano nei prossimi vent'anni aumenterà la popolazione residente superando il milione e mezzo di abitanti.

"Due strutture - concludono Salvini e Bolognini - potranno quindi coesistere, come in molte altre grandi città, offrendo una programmazione di eventi e iniziative complementari".