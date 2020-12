Droghe, gioco d'azzardo e assuefazione da internet: approvata legge sulle dipendenze

"Un plauso al Consiglio regionale per l'approvazione della legge sul nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche, che, prima in Italia, non si concentrerà unicamente sul consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, ma anche di quelle che vengono definite 'nuove dipendenze' come: abuso di farmaci, gioco d'azzardo, shopping compulsivo e assuefazione da Internet".

A parlare è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'approvazione del provvedimento contro le dipendenze in Consiglio regionale.

"Soprattutto in questi ultimi anni, e con l'arrivo della pandemia ancora di più - aggiunge Fontana - stiamo assistendo a un aumento di questi fenomeni, in particolare tra i giovanissimi".

"Attraverso questa riforma, costruita con un lavoro di gruppo di tutti gli stakeholder, proprio ai più giovani sarà rivolta particolare attenzione con una totale presa in carico e - conclude il governatore Fontana - un recupero sociale e formativo in grado di strapparli da un tunnel, spesso senza via d'uscita".