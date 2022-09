Droghe: Milano si schiera, "cambiare la legge". E fa il patto con altre città

Un patto tra varie città italiane per sviluppare una politica innovativa sulle sostanze stupefacenti e arrivare alla riforma della legge in vigore, smettendo di parlare di 'devianza' e 'patologia' e puntando alle alternative alla 'regolazione penale'. L'amministrazione di Milano ha approvato una delibera di giunta per promuovere la collaborazione tra Milano, Bari, Bologna, Torino, Napoli e la Città Metropolitana di Roma. L'obiettivo è un cambio di passo sulle politiche di contrasto all’uso delle droghe.

"Da anni, i grandi centri urbani sono i luoghi in cui si manifestano i nuovi fenomeni sociali e le ultime tendenze che riguardano il consumo di droghe non fanno eccezione", si legge in una nota di Palazzo Marino: "Se da una parte si sono moltiplicate le sostanze psicoattive usate da persone socialmente integrate e tra la popolazione giovanile, dall’altra si è complicata la realtà e i rischi connessi delle persone socialmente emarginate che consumano droghe, la cui condizione è segnata dai processi di impoverimento che investono proprio le città".

Parlare di devianza e patologia diventa inadeguato, di fronte alla diffusione delle sostanze e alla diversificazione dei modelli di consumo. "L'approccio centrato sulla risposta penale e repressiva - si legge ancora - è risultato non efficace e spesso utile solo ad accrescere lo stigma e ad acuire i conflitti sociali tra generazioni". Di qui la promozione di una prospettiva di approccio sociale, "con cui le politiche di ordine pubblico devono integrarsi, e non viceversa".

Ecco quindi che la rete delle città si fa esplicitamente promotrice di una riforma della legge in vigore, datata 1990, "nel segno della decriminalizzazione e delle alternative alla regolazione penale". Come? Anzittuto lavorando per "un migliore coordinamento tra le istituzioni che hanno competenze sanitarie e sociali" in modo da promuovere interventi che "minimizzino il ricorso a strumenti di espulsione e controllo" di chi usa le sostanze stupefacenti, preferendo "inclusione e mediazione", senza dimenticare di garantire i diritti sociali delle persone che usano droghe per l'accesso al welfare locale, "eliminando ogni discriminazione basata sui comportamenti di uso".