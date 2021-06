In Lombardia una legge per recuperare gli edifici dismessi

Una nuova legge sugli edifici dismessi in Lombardia. Martedì 15 giugno il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge relativa alla modifica della normativa regionale riguardante gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in dismissione.

"L'obiettivo principale della nuova normativa - ha spiegato l'assessore al Territorio e Urbanistica, Pietro Foroni - che integra variazioni all'articolo 40 bis della legge regionale 18/19, resta quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio dismesso, estendendo ai comuni un ulteriore margine di manovra e incentivando, quindi, l'adozione di specifiche condizioni per la messa in sicurezza degli immobili in stato di dismissione. Questo tipo di intervento normativo, che manca a livello nazionale, - ha aggiunto l'assessore - viene adottato da Regione Lombardia in coerenza con la politica urbanistica per la lotta al consumo di suolo, facilitando i passaggi burocratici che enti locali e operatori sono tenuti ad adottare".

"Diversamente dalla normativa vigente, - ha osservato Foroni - la nuova proposta di legge avrà un carattere ancor più di natura straordinaria ed eccezionale. I comuni potranno determinare la quota degli incentivi da applicare, non di carattere finanziario, ma relativi ad aspetti di natura urbanistica e procedimentale: gli enti potranno abbinare un bonus volumetrico in misura percentuale tra il 10 al 25 per cento, scegliendo se applicare tale indice di edificabilità; solo in mancanza di determinazione comunale, è prevista una norma suppletiva regionale in cui verrà applicato un incremento pari al 20 per cento, per impedire che l'inadempimento comunale renda inapplicabile la normativa".

"Decisione, questa, deliberata non per timore di un giudizio di livello costituzionale, ma per sostenere lo sviluppo sostenibile attraverso il recupero degli edifici esistenti e, allo stesso tempo, favorendo iniziative di investimento in un periodo storico particolarmente difficile a sostegno del mondo economico. In questa fase specifica - ha detto in conclusione l'assessore - l'obiettivo è superare la diatriba giudiziale, che non ci spaventa in alcun modo, consci della solida base giuridica a sostegno della piena legittimità della formulazione dell'articolo 40 bis vigente. Abbiamo voluto così togliere eventuali incertezze per assicurare la applicabilità della norma e favorire così l'economia nella ripresa".