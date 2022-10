Caregiver, più vicina la legge regionale per formazione e tutele

Andrà in aula del consiglio regionale il 15 novembre il progetto di legge lombardo sui caregiver familiari, appena approvato dalla commissione sanità e politiche sociali. Il nodo principale è proprio il riconoscimento del ruolo dei caregiver, fondamentale anche all'interno di una rete di assistenza alle persone non autosufficienti. "Sono una forma straordinaria di welfare di comunità che, gratuitamente e non professionalmente, prestano assistenza a disabili e malati nell'ottica di una relazione affettiva o familiare", il commento di Emanuele Monti, della Lega, presidente della commissione.

L'obiettivo è formare i caregiver e tutelarli dal punto di vista sanitario e previdenziale, ma anche psicologico e supportandoli con la stipula di polizze assicurative. "La Regione - prosegue Monti - si farà carico di essere 'volano' di integrazione dell'attività dei caregiver nel sistema regionale dei servizi sociali e sanitari".

Plaude all'approvazione del disegno di legge anche l'opposizione, sottolineando alcune piccole 'vittorie'. Come quella di avere scongiurato il tentativo dell'assessora alle politiche sociali Alessandra Locatelli di limitare i caregiver ai conviventi delle persone in difficoltà. "Un terzo degli anziani fragili vive da solo", sottolinea Michele Usuelli di +Europa: "La scelta di limitare ai conviventi sarebbe inspiegabile. Il caregiver principali è di solito il figlio non convivente. Escluderlo sarebbe contrario alle leggi in materia, compreso il recentissimo disegno di legge sulla non autosufficienza".

Durante la discussione in commissione, sono stati approvati alcuni emendamenti di Usuelli come quello che prevede l'allargamento delle attività formative per i caregiver agli assistenti familiari (cosidddetti 'badanti'), per definizione spesso non conviventi e non familiari. Un altro emendamento di +Europa approvato riconosce ai giovani caregiver crediti formativi: "Un modo per riconoscere il lavoro che tanti giovani fanno nelle attività di cura ed assistenza familiare".