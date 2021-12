Casco e corso per i minorenni: la Lombardia vuole (ri)scrivere le regole per i monopattini

Casco per tutti, "lezioni" per chi ha meno di 18 anni. Regione Lombardia sta provando a riscrivere le leggi che regolano l'utilizzo dei monopattini elettrici. Nelle scorse ore, come annunciato dall'assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, è arrivato il via libera dalla seconda commissione del consiglio regionale alla proposta di legge al Parlamento. Adesso, quindi, la regione potrà consegnare a Roma la propria "bozza".

La proposta di legge al Parlamento per modificare la normativa attuale prevede - hanno fatto sapere dal Pirellone - "l'obbligo di copertura assicurativa per tutti, la frequenza ad un corso di abilitazione per i conducenti minorenni, l'obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni e, infine, l'obbligo del marchio Ce per ogni monopattino circolante".

"L'emendamento approvato in commissione, presentato dalla maggioranza e da me condiviso - ha evidenziato l'assessore regionale alla sicurezza - ci consente di procedere con l'obiettivo di modificare la legge nazionale sui monopattini elettrici, normativa per noi troppo debole".

"Le nuove norme - ha aggiunto De Corato - non hanno per nulla ridotto gli incidenti. Dal 1° giugno 2020 ad oggi sono state 898 le richieste di soccorso per incidenti con questi mezzi ricevute da Areu solo a Milano città. La nostra proposta - ha concluso l'assessore - approderà in Consiglio nei primi mesi del prossimo anno".