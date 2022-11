Rivoluzione nei Legnanesi: ecco chi è il nuovo Giovanni

È nuovamente cambiato l'attore che interpreta il ruolo del Giovanni (Giuàn) nella compagnia teatrale i Legnanesi. Lorenzo Cordara - che vestiva i panni del capofamiglia dal 2019 dopo averli "ereditati" da Gigi Campisi - ha lasciato il posto a Italo Giglioli (65 anni). Il fatto è stato comunicato dagli stessi Legnanesi attraverso una nota con la quale hanno annunciato la loro nuova tournée in partenza da Cassano Magnago il 10 novembre. Per il momento non è stato chiarito il perché di questo cambio.

"Cappello e baffi d’ordinanza, nel ruolo del marito della Teresa troveremo così Giglioli, che porterà sul palcoscenico, oltre al rispetto della tradizione, una pluriennale esperienza come attore e cabarettista dalla spiccata verve comica, da Vivere a Mai dire gol, il cui fil rouge, proprio come il Giuàn, è il rapporto con le donne di casa, una moglie 'ingombrante' e una figlia che lo fa disperare con una serie di fidanzati sbagliati", si legge nella nota stampa della compagnia.

Per la famiglia Colombo, comunque, saranno 7 mesi intensi durante i quali porteranno in giro il nuovo spettacolo. Il nuovo capitolo della saga racconta il momento in cui, finalmente, la fortuna entra nella vita della famiglia Colombo attraverso l’incontro con il figlio di una delle famiglie più potenti d’Italia. Mabilia è a un passo dalla realizzazione del sogno della sua vita, basterà solo che i genitori si fingano per poche ore ciò che non sono mai stati: ricchi e potenti! Sarà fingendosi imprenditori di fama e successo che la famiglia Colombo potrà conoscere i futuri consuoceri in una location inusuale e sorprendente come uno stadio di calcio. Ed è proprio in questa cornice che le due famiglie dovranno trovare un accordo: o realizzare i sogni monetari di una e i sogni di gloria e ricchezza dell’altra, oppure deludere i sogni economici di una per accrescere la dignità ed il rispetto dell’altra.