Centri sociali contro Leonardo: maxi striscione al Politecnico

Nelle scorse ore il collettivo Kasciavìt, insieme a Cs Casaloca e Csa Baraonda ha appeso degli striscioni per il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza e contro le collaborazioni di alcune aziende con le università italiane.

"Dopo sessanta giorni di brutale attacco portato avanti da Israele nei confronti del popolo Gazawo, l’aggressione continua con inaudita violenza, in spregio a leggi internazionali e diritto umanitario, e non accenna a smettere - si legge nel comunicato -. Da due mesi le offensive israeliane stanno bersagliando e distruggendo scuole, ospedali, abitazioni e negozi. Le vittime civili sono oltre 20.000, di cui più di 8.000 sono bambini".

"Leonardo fornisce elicotteri da guerra"

"L’Italia in tutto questo gioca la sua parte. Leonardo spa, azienda controllata dal Ministero dell’Economia e della Finanza e definita come vera e propria “eccellenza italiana”, sta attivamente contribuendo agli omicidi di massa in corso in tutta la Palestina, fornendo elicotteri da guerra, velivoli d’attacco e strumentazione tecnologica all’esercito israeliano. Lo sforzo necessario alla progettazione di questi sistemi d’arma non coinvolge solo i dipendenti di Leonardo: il gruppo ha infatti attive numerose collaborazioni nei principali atenei italiani, in particolare con il Politecnico di Milano (prevalentemente riguardo il progetto Global Combat Air Program). Tramite progetti di tesi, dottorati e laboratori condivisi, la settima azienda al mondo nel settore degli armamenti sfrutta studenti e università pubbliche per aumentare il fatturato, a discapito di chi quelle “eccellenze italiane” se le vedrà cadere in testa a Gaza e in West Bank".

"Vogliamo porre fine a tutto questo. L’Università è un luogo di pensiero e cultura, non il reparto Ricerca & Sviluppo di questi mercanti di morte", conclude lo scritto dei giovani universitari.