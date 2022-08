È morta Letizia Gonzales

Giornalismo in lutto. È morta il 9 agosto, a Milano, Letizia Gonzales, la prima presidente donna dell’ordine dei giornalisti della Lombardia, incarico che ha ricoperto dal 2007 al 2013. Aveva 84 anni, dedicati in gran parte al giornalismo – era professionista dal 1969 – e alla rappresentanza dei colleghi nell’ordine e nel sindacato.

Vicedirettrice del settimanale Eva e caporedattore moda di Amica, Bella e Pratica, nella sua carriera ha collaborato anche a Capital e all’Europeo nel settore moda e costume. Nel 2001 era diventata vicepresidente dell’unione nazionale giornalisti pensionati, poi consigliera dell’ordine e infine presidente per due mandati. "Era riuscita a reinventare l’ufficio relazione con il pubblico e la formazione per i praticanti d’ufficio. Aveva rinnovato la rivista dell’ordine, Tabloid, ed è viva la memoria dei suoi numerosi convegni sulla professione e dei suoi corsi sulle nuove tecniche giornalistiche o sui grandi temi come il global warning, o l’immigrazione, organizzati prima dell’introduzione dell’obbligo formativo", il ricordo dell'Odg meneghino.

Da sempre impegnata su temi sociali in una prospettiva democratica, aperta al mondo dei giovani, "donna che credeva molto nelle donne", come è stata autorevolmente definita in queste ore, Letizia Gonzales - racconta la componente sindacale a cui faceva riferimento, Nuova Informazione - "aveva vissuto tutte le stagioni rilevanti della professione da quando, negli anni successivi al boom economico, il giornalismo e il Paese avevano perso la loro ingenuità. Anni del giornalismo militante e del giornalismo innovativo, con l’esplosione dei periodici e la politicizzazione della cultura. Letizia portava con sé quel bagaglio formativo nelle sue infinite vite". L'ultimo saluto a Letizia è stato dato giovedì mattina nella sua Milano.