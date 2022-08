La pizzeria dove tutti i politici vogliono andare a mangiare (prima delle elezioni)

Dopo l'annuncio di Matteo Salvini, adesso arriva quello di Enrico Letta. Anche il leader del Pd vuole andare - così come aveva già comunicato il leader del Carroccio - a mangiare la pizza da Pizzaut. Alla vigilia delle elezioni la politica ha scelto il suo ristorante preferito: la pizzeria di Cassina de' Pecchi, nel Milanese, gestita da persone autistiche. Quella pizzeria salita alla ribalta delle cronache nazionali per la validità professionale e sociale che sta alla base del suo progetto, e che sta dando un'importante opportunità lavorativa e di inserimento sociali ai ragazzi autistici.

Nico Acampora ha accolto con piacere la volontà dei due leader di voler mangiare quella che è stata ribattezzata 'la pizza più buona della galassia conosciuta'. Il locale di Cassina de' Pecchi, che entro la fine dell'anno aprirà anche a Monza, non è nuovo a vedere tra i suoi commensali i politici. Ma Acampora - che ricopre anche il ruolo di vice sindaco nel comune di Cernusco sul Naviglio - ha risposto a Matteo Salvini e ad Enrico Letta. Sono i benvenuti perché per loro sarà l'occasione per ascoltare dai protagonisti i veri problemi e le necessità dei ragazzi autistici e delle loro famiglie. Enrico Letta arriverà il 2 settembre, Salvini nei giorni successivi.

Ma ad entrambi Nico Acampora ha risposto alla stesso modo. "Per me è importante che tutta la politica si faccia carico dei diritti delle persone autistiche e disabili in generale: per questo io sono disponibile a confrontarmi con tutti ed in qualsiasi momento...alcuni argomenti devono unire e non dividere". Acampora (nell'identica) lettera di riposta inviata a Salvini e Letta ricorda ai due leader che Pizzaut non è nuova al mondo della politica. "Mi fa piacere la sua visita presso il nostro ristorante, visita che nei mesi scorsi è stata preceduta dai Senatori Simona Flavia Malpezzi e Eugenio Comincini e soprattutto da diversi incontri con il Ministro Andrea Orlando , con il quale ci siamo confrontati proficuamente sul tema dell'inclusione lavorativa - scrive Acampora ai due politici -. Aspettiamo lei e gli altri leader di partito che hanno già espresso il desiderio di venire a mangiare la nostra pizza per confrontarci sul tema dei diritti delle persone autistiche...tematica che dovrebbe sempre unire e mai dividere. I cittadini autistici in Italia sono circa 600.000 e troppo spesso sono dimenticati dal mondo delle istituzioni ed è per questo motivo che accogliamo sempre molto volentieri tutte le personalità che possono aiutarci ad aumentare opportunità e diritti dei cittadini italiani autistici e delle loro famiglie. Lo facciamo a modo nostro, chiacchierando davanti alla pizza più Buona della Galassia Conosciuta cucinata e servita con passione e maestria dai nostri pizzaioli e camerieri Aut".

La pizzeria di Cassina de' Pecchi è stata inaugurata l'1 maggio 2021 alla presenza della presidente del Senato Marta Elisabetta Alberta Casellati. Poi doppia trasferta a Roma dove i ragazzi per ben due volte hanno preparato la loro pizza per i politici, e nei mesi scorsi la pizza più buona della galassia conosciuta è stata assaggiata anche da Papa Francesco.