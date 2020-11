"Io ci sono per Milano, con i milanesi, con sentimento", Giorgio Armani scrive alla città

L'amore di Giorgio Armani per Milano è cosa nota e in più di un'occassione lo stilista imprenditore lo ha dimostrato. L'ultimo messaggio di affetto verso la città meneghina è arrivato con un cartellone pubblicitario, pubblicato anche in diversi giornali, dove Re Giorgio scrive e firma: "Io ci sono per Milano, con i milanesi, con sentimento".

Un messaggio diretto ai suoi concittadini in occasione del Natale. Una breve lettera alla città, per incoraggiarla in questi mesi difficili, che è diventata una pagina sulle edizioni locali di alcuni quotidiani, ma anche un cartellone posizionato nella centralissima via Broletto, da sempre luogo deputato alle campagne pubblicitarie della maison, e in varie pensiline dei mezzi in giro per la città.

L'ultimo gesto d'affetto di Armani per la città aveva riguardato l'ambiente. La casa di moda aveva donato 300 alberi a Milano, affermando il suo attivo coinvolgimento verso lo sviluppo sostenibile con un piano dedicato. L’iniziativa intrapresa con Forestami aveva lo scopo di sostenere la valorizzazione e l’implementazione delle aree verdi all’interno della città metropolitana.