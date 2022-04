Un anno senza 'Fraintesa', la lettera del marito: "A te il mio grazie più grande"

"Il mio grazie più grande non può che essere per te. Che dovresti essere qui e non ci sei. E in verità sei qui accanto a me. Non sono in grado di maneggiare la forza vitale che hai lasciato, ma in parte l’ho fatta mia". Con queste parole il giornalista Rai Andrea Riscassi ricorda Francesca Barbieri, la moglie scomparsa da un anno per un tumore al seno.

Nota come 'Fraintesa' nel mondo web, la travel blogger era morta a soli 38 anni, dopo aver lottato contro la malattia e aver raccontato con coraggio la sua battaglia, con l'obiettivo di raccogliere fondi per Airc. I suoi tanti seguaci e la città di Milano l'avevano omaggiata in diversi modi, a lei era stato dedicato un murales e lo scorso anno le era stato assegnato anche l'Ambrogino d'oro. A ricordare la sua vita anche un documentario di Lucia Ceriani, che verrà proiettato a Milano l'11 aprile, e un libro, uscito postumo, e a cura del marito.

"Non so dove tu sia ma hai lasciato un segno indelebile qui - scrive Riscassi nella lettera pubblicata online -. Un murale ti ricorda a Milano e da domani anche nella tua San Prospero. Il tuo libro 'Vivi ogni giorno come se fosse il primo' aiuta tante persone a non mollare, a non arrendersi. E l’Ambrogino d’oro che il Comune di Milano ti ha concesso alla memoria è lì a salutarmi quando torno a casa, sempre presidiata dai tuoi gatti". "Cerco di mordere la vita anche per te amore mio - conclude il giornalista -. E sto viaggiando anche per te. Perché so che è quello che avresti voluto".