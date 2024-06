La lettera di una pendolare Trenord a Milano

"Usufruisco di Trenord da 14 anni, nella tratta Morbegno - Milano A/R, settimanalmente, e trovo che sia imbarazzante per non dire vergognoso il servizio (ops, disservizio...) offerto", inizia così la lettera di una lettrice pubblicata da SondrioToday che denuncia le fatiche di una vita da pendolare. Lei si chiama Ilaria Castagni, pendolare morbegnese.

"A settimane alterne - racconta - c'è uno sciopero per qualche motivo, quasi sempre nel weekend, e pur essendo io una sostenitrice dello sciopero come nobile strumento di protesta se circostanziale e motivato, ormai trovo questa una condizione davvero ridicola. I ritardi sono praticamente quotidiani, ritardi che spesso raggiungono la mezzora se non oltre: interminabili attese fermi in qualche stazione - spesso senza che vi sia comunicazione di quanto si prevede di stare fermi - ovviamente senza che nessuno si interessi a chi ha treni successivi da prendere".

"Le motivazioni sono serie, non le discuto, ma - prosegue la missiva - sono innumerevoli per non dire infinite! Una volta si è in ritardo per 'ritardo nella preparazione del treno', un'altra per 'ritardo di altro treno sulla linea', oppure per 'passaggio a livello bloccato dal ghiaccio', oppure 'passaggio a livello che non si chiude', oppure per 'problemi alla circolazione generale', per 'persone circolanti sui binari', per 'lavori in corso', per 'malfunzionamento dell'impianto elettrico del treno', oppure per 'controllo al macchinario', oppure per 'passeggero che non vuole scendere', per 'controllo all'impianto di circolazione dell'aria': manca solo che si fermino per presenza di foche sui binari, ma non escludo che prima o poi ci fermeremo per presenza di fauna selvatica che bruca tranquillamente in mezzo alle rotaie".

"I ritardi non vengono mai risarciti, nemmeno se questi comportano la perdita di coincidenze con Frecciarossa o Italo che costano somme ingenti. Agli sportelli l'operatore risponde cordialmente (a volte, perché anche questo è un optional) che il risarcimento non è di sua competenza, suggerisce di inoltrare un reclamo. I reclami online prevedono un format da compilare, non sono esaustivi e non permettono una spiegazione completa dell'accaduto, e in ogni caso ai reclami non viene data risposta - continua nel suo sfogo Ilaria Castagni -. Alle mie segnalazioni scritte, più volte inviate in questi anni, non ho mai ricevuto una risposta scritta, men che meno delle scuse o uno straccio di rimborso".

"Il pullman sostitutivo (perché per il secondo anno di seguito d'estate un pullman sostituisce il treno Morbegno-Colico) la settimana scorsa non si è fermato a caricare i passeggeri fermi alla fermata, oggi invece ha accumulato un ritardo tale che il treno Colico - Milano non ha aspettato che arrivasse. Un'altra volta il pullman sostitutivo era pieno e alcune persone - tra cui la sottoscritta - sono rimaste a piedi (nonostante sul sito Trenord i biglietti Morbegno - Milano vengano venduti senza che vi sia un tetto massimo, a prescindere da quanti posti a sedere ci sono nel pullman, e non vengano rimborsati su un viaggiatore resta giù dal pullman per mancanza di posto)", incalza ancora la pendolare valtellinese.

"Credo che dire imbarazzante sia poco, troppo poco. Tralasciando - dice - poi lo stato di sporcizia in cui versano i treni, in particolare quelli vecchi, dove spesso non c'è nemmeno un servizio igienico funzionante in tutto il treno, dove o si crepa di caldo o si gela tanto da non riuscire e a star seduti, coi finestrini talmente imbrattati da non riuscire a vedere fuori. Sono sgomenta se penso a chi questa tratta la fa per lavoro, inimmaginabile il disagio che viene arrecato. Ciò che vedo è una totale incapacità (o volontà?) di gestire un servizio minimamente decente. Non vi è nemmeno lo sforzo di rispondere - quando ci si rivolge ai controllori - in modo gentile ed efficiente: solo uno di loro, alla richiesta di noi viaggiatori di provare ad avvisare il treno coincidente di aspettare visto il ritardo generato come sempre da Trenord, si è adoperato e gentilmente ha fatto il tentativo; altri due a cui ho chiesto la stessa cosa in altre due circostanze simili hanno risposto uno 'non posso, non è compito mio', e l'altro 'si figuri lei se mi metto a telefonare in giro'".

"E pensare che un servizio di trasporto decente sarebbe così importante per la qualificazione e valorizzazione di un territorio, quello della Valtellina, che è un gioiello, basterebbero un po' di serietà nel gestire il servizio e un po' di capacità, di lungimiranza, e di volontà aggiungo io - conclude Castagni -. Perché le persone, che siano lavoratori o studenti o turisti, vanno rispettate, ma questo modo di lavorare e di far dis-funzionare un servizio di trasporto pubblico non è rispettoso delle persone che ne usufruiscono. Basta questo per sentirsi presi in giro come cittadini, come lavoratori e come persone? Ovviamente parlo da persona che viaggia sempre con biglietto valido, regolarmente obliterato, che pago a prezzo pieno - senza sconti - col frutto del mio lavoro. Auspicando che qualcosa cambi, in meglio perché in peggio è impossibile".