Lezioni di Sci per tutte le età ai Piani di Bobbio

I maestri di sci MC4SEASON sono dei professionisti pronti a guidarvi lungo le piste per migliorare le vostre abilità sciistiche. Sciare diventa facile con la guida di un team esperto. Pronti a iniziare la vostra avventura sulla neve? Le lezioni di sci sono dedicate ad allievi di qualsiasi livello e sono rivolte sicuramente a tutti quei genitori, bambini, famiglie e adulti di ogni età che vogliono imparare a sciare ottimizzando i tempi. La lezione privata pone al centro l’allievo ed il personale rapporto con il suo maestro, che potendosi dedicare pienamente, riesce a ottimizzare l’insegnamento, riducendo i tempi di apprendimento.

Maestro di sci

Lezione da 50 minuti

Paraorecchie munito di ricetrasmettitore x ascoltare il tuo maestro

Ritrovo in punti prestabiliti

Cosa dovrai portare:

Skipass

Sci/bastoncini/scarponi (possibilità di noleggio in Skiservice agevolato)

Casco per ragazzi sotto i 14 anni

Abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche (giacca, guanti, occhiali/maschera da sole)

Protezione solare

Condizioni

Il Voucher è da utilizzare entro 6 mesi dalla data di acquisto. Una volta effettuato l’acquisto puoi prenotare la data e l’orario della tua lezione chiamando il 339 7859743. Acquista l’offerta e prenota subito la tua lezione!