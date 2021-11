I cantautori italiani diventano materia nelle scuole: l'idea di Fondazione Gaber

I grandi cantautori italiani diventano materia di studio in otto scuole superiori di Milano grazie al progetto "Cantautori a scuola", nato dalla collaborazione tra Fondazione Gaber e Officine Buone, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano. Un innovativo progetto di divulgazione che, attraverso le canzoni, vuole toccare tematiche sociali, di educazioni civica e di evoluzione della lingua italiana, per valorizzare il grande patrimonio culturale del nostro cantautorato e condividerlo con le nuove generazioni: da Gaber a Battiato, da De André a Dalla, fino ad arrivare ad artisti contemporanei come Samuele Bersani, Carmen Consoli, Brunori e Motta.

Le lezioni, arricchite da performance live acustiche, saranno tenute da quattro cantautori molto apprezzati della scena milanese attuale: Paolantonio, Nòe, Frey e Emit. Gli studenti, di età compresa tra i 16 e i 19 anni, avranno così la possibilità di entrare direttamente in contatto con gli artisti, anche attraverso l’ascolto di musica dal vivo.

Il progetto a Music Week

Il progetto sarà presentato nell’ambito di Milano Music Week il 22 novembre 2021 alle 19 al Garage Moulinski (Via Pacinotti 4) con un workshop condotto direttamente dai cantautori che terranno le lezioni. Durante l’incontro, aperto al pubblico e al dibattito, sarà proposto proprio un estratto delle lezioni e qualche brano live in acustico. Saranno presenti i rappresentanti di Fondazione Gaber, Officine Buone e Fondazione di Comunità Milano. Il progetto vuol essere importante e ambizioso, sperimentato nelle scuole milanesi e pronto per essere attivato in molte altre scuole italiane.