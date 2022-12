Il libro che racconta i 10mila dipendenti di Atm

Un libro fotografico celebra i 10mila dipendenti di Atm, si chiama 'people between the lines' ed è stato presentato mercoledì in Triennale. Gli scatti sono del fotografo Gabriele Micalizzi: 84 immagini di altrettanti dipendenti, oltre al racconto di cinque storie di chi lavora in azienda, tra autisti e operai, scritte da Enrico Del Buono. Il 'grosso' delle maestranze è formato da quasi 3mila autisti, oltre 1.100 tranvieri e più di 500 macchinisti: ma poi ci sono le guardie giurate, gli assistenti e tutor di linea, i tecnici, i saldatori, gli istruttori e tanti altri.

"Siamo qui - ha detto Gioia Ghezzi, presidente dell'azienda - per festeggiare Atm e il lavoro dei nostri diecimila dipendenti che tutte le mattine mentre noi dormiamo portano centinaia di mezzi fuori, continuano come hanno fatto negli anni passsti, come hanno fatto negli anni di covid e in questo anno a servire la città". "Atm - ha aggiunto Arrigo Giana, direttore generale - è un biglietto da visita per Milano. Sono diecimila persone che muovono la città". Sempre Giana ha ricordato che la vettura tranviaria 'Carrelli 1928' è uno dei simboli più noti di Milano. E non manca, nel libro, la fotografia di una di queste vetture in livrea bianca con la scritta 'Milano per Carla Fracci', in onore dell'etoile milanese scomparsa nel 2021, il cui padre lavorava per Atm.